3.700 máscaras já foram distribuídas em Mogi Guaçu

A Secretaria de Saúde tem contado com o auxílio de 16 costureiras voluntárias para confeccionar máscaras que estão sendo distribuídas tanto nas filas dos bancos quanto nas unidades de saúde. Já foram entregues cerca de 3.700 desses protetores.

O tecido usado apara confeccionar as máscaras foi doado. O único custo da Secretaria de Saúde é com a compra do elástico utilizado para fixar a máscara no rosto.

Cada unidade distribuída está embalada em plástico, onde existem orientações de como higienizar corretamente a máscara. O material não pode ser reutilizado.

Desde o dia 7 de maio é obrigatório o uso de máscara em todo o estado de São Paulo. A medida foi tomada para frear a disseminação do novo coronavírus.