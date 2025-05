Atlético Tucurense/Sejel fatura duas vitórias contra equipes de Serra Negra

Com atuações impecáveis, as equipes de futebol de campo da base, representadas pelo Atlético Tucurense/Sejel, venceram os dois jogos realizados neste sábado (17).

Jogando em casa, no campo do Estádio Municipal “Maria Paula”, na Vila Dias, os jogadores do sub-15 e sub-17, apoiados pela Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer) venceram o Serra Negra, na competição da ADR (Associação Desportiva Regional).

A preliminar, às 8h00, foi disputada pelo sub-15 que dominou o adversário e conquistou a vitória pelo placar de 3 a 2 com gols de Lucas (2) e Guimarães. Os atletas Vitor e Guilherme marcaram para o time de Serra Negra.

No outro jogo, às 9h00, a equipe mogimiriana sub-17 deu um grande passo para a classificação ao vencer Serra Negra por 3 a 1. O destaque da partida foi para o meia Igor, autor de dois gols. O primeiro, um golaço, depois de se livrar de três zagueiros. O segundo gol dele foi de pênalti. Gustavinho completou o placar fazendo o segundo dos mogimirianos. O atacante Mateus descontou para Serra Negra.

O próximo jogo será contra o Jacutinga, na casa do adversário, dia 31 de maio.