39ª Festa da Uva e 10ª Expo Vinho começam nesta quinta-feira, dia 11, em Jundiaí

Foto Ilustrativa

A 39ª Festa da Uva e a 10ª Expo Vinho começam nesta quinta-feira, dia 11, e a expectativa da prefeitura de Jundiaí é de que o evento movimente, aproximadamente, R$ 60 milhões na economia da cidade. Além da população local e região, turistas de outros estados e também de outros países marcam presença, e para este ano são esperados cerca de 290 mil visitantes – até 20% a mais do que registrou em 2023 (242 mil visitantes).

“A Festa da Uva tem sido um sucesso e atraído grande público nos últimos anos. Nossos produtores, as entidades, as paróquias, ou seja, todos os envolvidos, merecem o grande fluxo de visitantes que virão à cidade para comprar os produtos e alavancar, cada vez mais, o nome de Jundiaí”, diz o prefeito Luiz Fernando Machado.

Para este ano, a organização conta que serão mais de 500 atrações durante toda a programação, com cerca de 800 artistas locais se apresentando em cinco palcos, que o evento ocupará uma área de 15 mil metros quadrados e que participarão 170 expositores. E, entre as principais atrações, haverá a tradicional “Pisa da Uva”. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento.

Serviço:

39ª Festa da Uva de Jundiaí e 10ª Expo Vinho

Data: 11 de janeiro a 4 de fevereiro

Horário: quinta-feira (somente abertura), das 18h às 22h | sextas-feiras, das 18h às 22h | sábados, das 10h às 22h | domingos das 10h às 21h

Local: Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva – Avenida Jundiaí, s/n – Jundiaí-SP

Entrada Franca – os visitantes podem doar 1 kg de alimento não perecível para as campanhas do Funss.