SP inaugura em Campinas centro de inovação em colágeno pioneiro no mundo

(Foto: Divulgação/JBS)

Sediado em Campinas (SP), Centro de Inovação e Desenvolvimento de Colágeno é um marco na colaboração entre a indústria e a pesquisa pública com foco no mercado

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e a JBS acabam de inaugurar em Campinas (SP) o Centro de Inovação e Desenvolvimento de Colágeno, pioneiro no mundo. Fruto de modelo de gestão inédito entre instituição pública de pesquisa e indústria, novo centro é focado em soluções inovadoras em colágeno e ingredientes naturais para nutrição, bem-estar e qualidade de vida.

Nos últimos cinco anos, o consumo de colágeno no Brasil teve um aumento significativo de 167%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad). Para atender a essa crescente demanda, a JBS, por meio da JBS Novos Negócios, conta com duas marcas: Novapron+, voltada à aplicação funcional do colágeno em alimentos, e Genu-in, especializada em peptídeos bioativos.

Instalado nas dependências do Ital, o novo centro está preparado para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas e aplicações inovadoras do colágeno em diversas matrizes alimentícias. A operação será conduzida por uma equipe multidisciplinar da Genu-in e da Novapron+, dedicada a projetos de inovação em áreas como produtos cárneos, lácteos, pet food, além do desenvolvimento de aromas, condimentos e outras soluções para a indústria alimentícia.

“Pretendemos aumentar as aplicações tecnológicas em matrizes alimentícias mais versáteis, desde balas até pães e chocolates, de forma que a proteína tenha funções diferenciadas como emulsificante, espumante, gelificante e outras. Também queremos evoluir em peptídeos bioativos de colágeno com capacidade antioxidante, anti-inflamatória e, quem sabe, com potencial antiglicêmico”, afirma Gisele Camargo, diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital, que lidera o plano de trabalho.

As atividades incluem desde pesquisas em escala laboratorial até o desenvolvimento de protótipos em escala piloto, com flexibilidade para atuar em projetos específicos de cada unidade de negócio ou iniciativas colaborativas com clientes.

A diretora geral do Ital, Eloísa Garcia, ressalta a importância de estreitar laços com o setor produtivo. “O Ital está numa trilha ao longo dos últimos anos de reforçar muito mais a parceria público-privada, pois sabe que juntando a expertise que a indústria tem e a capacidade do Ital, em termos de laboratórios e plantas-piloto e competência dos pesquisadores, pode acelerar o desenvolvimento de ingredientes e produtos inovadores.”

O presidente da JBS Novos Negócios, Nelson Dalcanale, destaca que a iniciativa foi impulsionada pela crescente demanda por soluções que promovam saúde e longevidade. “A colaboração entre JBS e Ital reflete um compromisso com a inovação sustentável e a promoção da saúde por meio da ciência. Somos uma empresa de multiproteína e, quando entramos em um segmento, ingressamos para fazer a diferença. Acreditamos que temos muito a fazer em desenvolvimento, tecnologia e pesquisas considerando uma demanda cada vez maior por proteína”, explica.

Sobre o Ital

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é uma instituição líder em ciência aplicada na América Latina.

Desde 1963, desempenha um papel central na inovação das áreas de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens. Com sede em Campinas/SP, o Ital oferece suporte ao setor produtivo por meio de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e processos, análises laboratoriais, assistência técnica especializada, capacitação profissional e difusão do conhecimento.

Certificado na ISO 9001 com parte dos ensaios acreditados na ISO/IEC 17025, o Instituto é credenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e congrega dezenas de laboratórios e plantas-piloto distribuídos em centros especializados em carnes, laticínios, bactérias lácticas, cereais, confeitos, chocolates, frutas, hortaliças, ciência e qualidade de alimentos, além de sistemas de embalagem.

Fonte Agência SP