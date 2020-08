3ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Pedreira será realizada nesta sexta-feira, 28 de agosto

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria de Planejamento e a Universidade São Francisco estarão realizando nesta sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 19 horas, virtualmente devido à pandemia do Coronavírus, a 3ª Audiência Pública para discutir o Plano de Mobilidade Urbana.

A professora da USF Cândida Maria Costa Batista, coordenadora do projeto, ressalta que a população deve participar e opinar sobre o Plano de Mobilidade Urbana, que tem como objetivo nortear as ações e intervenções a serem realizadas pela Administração Municipal nos próximos anos, para a melhoria da circulação de pedestres, ciclistas, veículos e do transporte coletivo. “Os munícipes devem acessar o link: https://meet.google.com/mhc-cpsf-gwo pois nessa audiência serão apresentados os resultados das pesquisas efetuadas junto aos pedreirenses e turistas sobre Mobilidade Urbana e Acessibilidade”, concluiu Cândida Batista.

Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter o Plano de Mobilidade Urbana aprovado e transformado em Lei Municipal, fazendo parte do Plano Diretor e enviado ao Ministério das Cidades, para ter direito a receber recursos federais para obras na área de mobilidade urbana.