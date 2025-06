GOVERNADOR TARCÍSIO PARTICIPARÁ DE FORMATURA DE 112 ALUNOS DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL EM JAGUARIÚNA NESTE SÁBADO

Um total de 112 alunos concluíram os cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, no programa Caminho da Capacitação.

As aulas foram realizadas de 9 a 24 de junho na carreta adaptada do programa, no Parque Santa Maria. A cerimônia de formatura dos alunos será realizada neste sábado, dia 28, às 15h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, e contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

O curso de Soldagem foi o que atraiu o maior número de inscritos, com 43 alunos no total em três turmas. Na sequência, vem o curso de Manicure e Pedicure, com 30 alunos também em três turmas. Mecânica de Automóveis (18 alunos), Eletricista de Automóveis (11) e Direção, Suspensão e Freios (10) completam a relação de formandos do programa na cidade.

O Caminho da Capacitação faz parte do programa estadual Superação SP. Ao todo, são 46 cursos gratuitos, focados em ampliar as oportunidades de formação e geração de renda para quem mais precisa.

Foto: Thiago Carvalho