Santo Antônio de Posse recebe mais de 100 ciclistas no Pedal Solidário

Evento integrou programação dos 70 anos do município com foco em arrecadação e bem-estar

A 4ª edição do Pedal Solidário movimentou Santo Antônio de Posse na manhã deste domingo (15), reunindo mais de 100 participantes em um percurso de aproximadamente 25 quilômetros, que uniu esporte, solidariedade e celebração. O evento fez parte da programação oficial dos 70 anos do município e teve como ponto de partida o Ginásio Municipal de Esportes.

Promovido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Esportes, o Pedal Solidário teve como foco a arrecadação de alimentos, leite e agasalhos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Além do trajeto ciclístico, a manhã contou com a presença dos feirantes da tradicional Feira da Lua, oferecendo produtos locais, e com um show de pop rock ao vivo, que animou os participantes e o público presente.

A atividade reuniu diferentes gerações e mostrou como ações simples podem fortalecer os vínculos entre esporte, cultura e cuidado com o próximo. O supervisor de Gestão em Esportes, Paulo Marcelino de Oliveira Filho, agradeceu o empenho de todos os envolvidos: “Foi uma manhã especial. Agradeço a cada servidor, colaborador e parceiro que contribuiu para a organização do evento, e especialmente a todos os ciclistas e moradores que participaram com tanto entusiasmo. Esse é o espírito que queremos ver cada vez mais presente em nossa cidade.”

O evento contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, da Guarda Civil Municipal e das empresas Velling Holambra, Grimaldi, Leme Supermercado, Loja do Real, Casa do Lavrador, Sicredi, Supermercado Flex, Lubricar, Zé do Dene Variedades, Execute Contabilidade, Campo Verde, BASF, Terra Viva, Oficina da Bike, Drogaria Total, Centro Automotivo Vitti e Pintado Cell, que contribuíram para a realização e o sucesso da iniciativa.