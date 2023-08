43ª Festa em Louvor a Santa Rosa de Lima acontece até o dia 23 de agosto, no bairro Jardim Andrade

A Comunidade Católica do bairro Jardim Andrade promove até o dia 23 de agosto, a 43ª Festa em Louvor a Santa Rosa de Lima, com uma extensa programação festiva e religiosa, com a supervisão da Paróquia de Santo Antônio e Diocese de Amparo.

Segundo os responsáveis pela organização, as Santas Missas estão sendo celebradas aos sábados e domingos, sempre às 18 horas. “O Tríduo de Santa Rosa, será realizado no período de 20 a 22 de agosto, com a Missa Sertaneja sendo celebrada no dia 20, às 9 horas, tendo ainda Carreata e Show, nos dias 21 e 22, a Missa acontecerá às 19h30. No dia 23, dedicado a Santa Rosa, teremos Procissão e Missa às 19h30”, ressaltam os organizadores.

As sábados e domingos, acontece a tradicional Quermesse com Costelão, Pastel, Lanches, Bebidas, Tômbola, Barraca Maluca e Shows Musicais.

A Comunidade de Santa Rosa de Lima está localizada na Rua Ângelo da Costa Lima, bairro Jardim Andrade.