5 mil kg de adubo orgânico são ensacados para distribuição pelo Recicla Junto Consimares

Projeto piloto de compostagem é realizado pelo Consórcio em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa e a Coden Ambiental; objetivo é levar a experiência para outros municípios

Divulgação

O Projeto Composta Nova Odessa – que transforma resíduos de poda, frutas, verduras e legumes em adubo orgânico, após o processo de compostagem – apresenta os primeiros resultados. Cinco mil quilos de adubo orgânico Classe A estão ensacados, em embalagens de um quilo, para distribuição gratuita. O composto orgânico pode ser utilizado para enriquecer o solo de hortas e jardins.

A ação, realizada pelo Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa e a Coden Ambiental, com apoio do Supermercado Pague Menos, faz parte do Programa Recicla Junto Consimares.

Na última quarta-feira (03/08), o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, reuniu técnicos dos municípios que compõem o Consórcio para apresentar o resultado do trabalho, iniciado há mais de três meses. Os convidados receberam de cortesia um saquinho do adubo orgânico. Na embalagem, há instruções de como utilizar o composto orgânico em vasos, hortas e jardins.

De acordo com a bióloga Juliana Clauss, consultora do Consimares, os 5 mil quilos de adubo orgânicos são resultado do processo de decomposição de 10 mil quilos de resíduos de restos de poda de árvore, encaminhados pela Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa, e de hortifrutis como frutas, verduras e legumes sem condição de consumo, recolhidos do supermercado Pague Menos.

Ela explicou que, periodicamente, essa mistura foi revolvida, irrigada e, por conta do processo biológico de decomposição, mantido a 70 graus centígrados, o adubo foi moído, peneirado e, agora, pode ser utilizado.

“Asseguramos a temperatura necessária para obter um material esterilizado, limpo, sem risco à saúde e rico em nutrientes que pode ser usado como adubo orgânico em jardins, hortas e pomares”, disse a bióloga.

“Depois do peneiramento, aproveitamos menos da metade do material a ser ensacado. O restante, mais grosseiro, deixamos no pátio da Coden para a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizar plantios em canteiros”, completou a bióloga.

O projeto piloto é desenvolvido nas instalações de compostagem de lodo da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, da Prefeitura de Nova Odessa e operada pela Coden Ambiental. De acordo com o presidente do Consimares, Maurício Baroni, a intenção do Consórcio é implantar o projeto em outros municípios.

“Mais da metade dos resíduos que chegam aos aterros sanitários são orgânicos. Queremos incentivar os outros municípios a dar uma nova utilidade para restos de frutas, verduras e legumes, descartados por restaurantes, supermercados e comércios de hortifrutis, que são importantes parceiros. E, futuramente, ensinar a população a separar esses resíduos, que, hoje, são tratados como lixo, sem valor”, afirma Baroni.

AQUECIMENTO GLOBAL

Mimo Ravagnani destaca que os restos orgânicos correspondem a 57% das 700 toneladas/dia de resíduos produzidos pelos sete municípios do consórcio (Nova Odessa, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré), que são levadas para os aterros sanitários. Os dados são do estudo gravimétrico realizado pelo Consimares e constam no PIGIRS (Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos). A população do território Consimares é estimada em 1 milhão de habitantes.

“Com a reciclagem de resíduos orgânicos, por meio do processo de compostagem, é possível reduzir a emissão de gases poluentes emitidos durante o processo de decomposição desses resíduos nos aterros sanitários, um dos causadores do aquecimento global”, assinala o superintendente do Consimares.

A secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa, Aryhane Massita, reforça as vantagens agregadas ao projeto. “Além de transformar os resíduos de frutas, verduras e legumes em adubo orgânico de alta qualidade, a reciclagem evita o envio desses materiais aos aterros sanitários, eliminando também os altos custos desse tipo de operação”, observou Aryhane.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, ressalta o caráter pioneiro do projeto. “Nova Odessa já é uma referência na região pelo tratamento de água e de esgoto. Agora, com a nossa participação nesta iniciativa de compostagem, que serve de modelo para outros municípios, estamos mais uma vez colocando a nossa cidade na vanguarda da sustentabilidade”, afirmou o prefeito.