75 ANOS: Prefeitura divulga agenda de aniversário de Artur Nogueira com show da Turma do Pagode, rock, forró e muito mais

Calendário de abril inclui shows musicais, campeonato de pesca, batalha de rimas, entre outros

O Berço da Amizade completa 75 anos em abril e as festividades prometem movimentar a cidade durante o mês todo. Por isso, a Prefeitura de Artur Nogueira divulgou uma agenda especial que reúne atividades culturais e esportivas para todos os gostos.

A agenda especial terá início no dia 10 de abril, com o ato cívico. Além disso, a programação inclui show musicais com orquestra, bandas locais e grupos conhecidos nacionalmente, como a Turma do Pagode. Outras atividades ainda merecem destaque, como o tradicional Campeonato de Pesca e o Miss Artur Nogueira.

“Estou ansioso para comemorar mais um aniversário da cidade onde eu nasci e cresci. Todas as atrações foram pensadas para agradar todos os gostos, gêneros e idades, afinal, Artur Nogueira abriga uma diversidade linda. É um momento de valorizarmos nosso povo nogueirense. A população merece essa festa”, exclama o prefeito Lucas Sia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10/04 – Quarta-feira

Ato cívico

Horário: 8h

Local: Praça do Coreto

10/04 – Quarta feira

Artur Fest: Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Elton John Cover

Horário: A partir das 19h

Local: Lagoa dos Pássaros

11/04 – Quinta-feira

Artur Fest: Cultura Rock Especial Aniversário de Artur Nogueira

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

12/04 – Sexta-feira

Artur Fest: Shows musicais – Banda Maria Lua

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

13/04 -Sábado

Artur Fest: Shows musicais

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Passeio ciclístico

Horário: A partir das 8h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Artur Fest: Shows musicais – Turma do Pagode

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

19/04 a 21/04 – Sexta-feira a domingo

Encontro Nacional de Motociclistas (Liberdade Motoclube)

Local: Balneário Municipal

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros