Doação de leite: Esporte e solidariedade marcam evento no Parque Linear

No próximo domingo, dia 1º de junho, Itapira será palco da 1ª Corrida e Caminhada ‘Parque Linear Dra. Kátia Stevanatto Sampaio’, evento promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Esportes e Lazer (Cmel). Com largada marcada para as 7h em frente à Etec ‘João Maria Stevanatto’, a atividade contará com dois percursos: corrida de 8 quilômetros e caminhada de 4 quilômetros

As inscrições, que se encerraram no dia 9 de maio, registraram grande procura e a expectativa da organização é de que o evento consolide um espaço integrativo e acolhedor para todos os públicos. Em sintonia com essa proposta, a organização lança um convite especial aos participantes: a doação facultativa de pelo menos 1 litro de leite.

Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Itapira, que se encarregará da distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Com proposta acessível e ambiente acolhedor, a corrida e caminhada do Parque Linear se consolidam como mais do que uma competição: trata-se de uma celebração da saúde, da união comunitária e da solidariedade, em pleno espaço urbano que homenageia a médica Dra. Kátia Stevanatto Sampaio.