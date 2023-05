88ª Expozebu acontece em Uberaba (MG), de 29 de abril a 7 de maio

Edição da maior exposição de zebuínos do mundo terá julgamentos de animais Nelore e leilões oficializados pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)

A 88ª Expozebu será promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), de 29 de abril a 7 de maio, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). Durante os dias de exposição, haverá uma extensa programação de julgamentos para animais Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pintado, além de sete leilões promovidos por grandes criatórios. A ACNB terá estande no evento, que contará com a presença de equipe técnica e diretores à disposição para o atendimento aos criadores e visitantes da Expozebu.

Os animais Nelore serão julgados todos os dias, de 30 de abril a 5 de maio, sempre das 7h30 às 12h30. O Nelore Mocho marca presença nas pistas nos dias 3 e 4 de maio, sempre a partir das 14 horas. Já o Nelore Pintado participa da exposição no dia 3 de maio, a partir das 14 horas, e nos dias 4 e 5 de maio, a partir das 7h30. Os julgamentos acontecem sempre no horário de Brasília.

As pontuações obtidas na exposição contarão para o Ranking Nacional Nelore e Nelore Mocho 2022/2023.”Os dois rankings buscam potencializar os resultados da raça e valorizar os criadores. Neste importante evento, os pecuaristas que atuam com Nelore e Nelore Mocho poderão expor a qualidade e a evolução genética de seus rebanhos, que contribuem para a produção nacional de alimentos”, destaca Nabih Amin El Aouar, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

Os rankings contabilizam as pontuações obtidas nas disputas de animais e criatórios nas exposições agropecuárias oficializadas pela ACNB. Como novidade, no calendário 2022/2023, o Ranking Nacional também contará com as Exposições Ouro, em que os expositores que disputam as principais posições do Ranking Nacional Nelore se encontrarão e poderão evidenciar a qualidade de seus animais em quatro mostras.

Os Grandes Campeonatos da 88ª Expozebu acontecem no dia 6 de maio (sábado) . O público conhecerá os melhores criadores e animais Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pintado a partir das 10 horas. O fim está programado para o meio-dia.

Além dos julgamentos de animais na exposição, uma longa lista de leilões oficializados pela entidade serão promovidos. Ao todo, são sete remates: Leilão Guadalupe Agropecuária, Leilão Ipê Ouro, Leilão Elo de Raça, Leilão de 39 anos do Noite dos Campeões, Leilão de 70 anos da Fazenda Angico, Megaleilão EAO e o Leilão Elite Provada. A ACNB também participa do Zebu na Brasa – evento que terá 20 estações com chefs especialistas em churrasco.

Durante todo o evento, o estande da ACNB terá produtos da Grife Nelore – linha oficial desenvolvida ao lado de empresa especializada. “A Grife Nelore vai participar da 88ª edição da ExpoZebu 2023 com toda a linha de produtos. O estande estará recheado com bonés, camisetas, lenços, broches, canecas, colares e chaveiros, além do kit para churrasco com facas, tábuas e aventais. Ao lado da entidade, preparamos algumas novidades para o evento. Na Expozebu, iremos lançar um modelo de camisa polo da Grife Nelore. Teremos três versões disponíveis, nas cores azul, preto e branco. Também levaremos um novo colete puffer, novos modelos de faca, broche e outras versões de bonés”, informa Lilia Pazolini, responsável pela produção da Grife. Uma cachaça com a marca Nelore é outra novidade preparada – a bebida destilada foi desenvolvida ao lado de Princesa Isabel (empresa consolidada no ramo de cachaçaria).