Com grande virada, sub17 masculino vence em Campinas na estreia na Copa Jaguariúna

Em uma estreia emocionante pela Copa Jaguariúna de Voleibol, a equipe sub17 masculina da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira, em parceria com o SESI Itapira, mostrou garra e poder de reação ao vencer, de virada, seu primeiro desafio na competição.

O jogo aconteceu na sexta-feira, 25 de abril, em Campinas, e marcou a abertura do time itapirense no torneio regional. Comandado pelo técnico Marcos Oliveira, o time de Itapira começou atrás no placar, perdendo os dois primeiros sets por 25 a 23.

No entanto, a equipe se reorganizou em quadra e protagonizou uma verdadeira virada, vencendo os sets seguintes por 25 a 17, 25 a 22 e, no tie-break, confirmando o triunfo com um sólido 15 a 10 e o resultado final de 3 sets a 2.