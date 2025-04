Chuva altera cronograma do fumacê em Artur Nogueira; veja novas datas

Todos os bairros divulgados no início de abril continuam na programação e serão atendidos nas próximas semanasEm razão das chuvas registradas na manhã desta quarta-feira (16), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA), realizou ajustes no cronograma do carro fumacê, que segue com as ações de combate à dengue em todo o município.

Alguns bairros terão novas datas de atendimento, mas todos os locais inicialmente divulgados continuam contemplados. A recomendação é que a população acompanhe os canais oficiais da Prefeitura, já que em caso de novas mudanças climáticas, o cronograma poderá ser novamente readequado.

A ação acontecerá sempre a partir das 5h da manhã.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a ação é necessária para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, e eliminar possíveis focos de dengue. É importante destacar que o fumacê não oferece riscos à saúde humana.

“O carro de inseticida passará pelas ruas dos bairros. Recomendamos que os moradores mantenham as portas, janelas e cortinas abertas para facilitar a entrada do produto. Além disso, é importante manter os animais de estimação presos, e cobrir os comedouros e bebedouros”, reforça o diretor técnico da VISA, Alexandre Pissarra Scatena.

CONFIRA O CRONOGRAMA

Quinta-feira, 17 de Abril

Vila Nogueira

Nosso Sonho (Casinhas)

Terça-feira, 22 de Abril

Sacilotto II

Jardim Ricardo Duzzi

Vila Queiroz

Quarta-feira, 23 de Abril

Europa I

Europa II

José Alves Carneiro

Quinta-feira, 24 de Abril

Jardim Resek I

Jardim do Trevo

Sexta-feira, 25 de Abril

Jardim Resek II

Jardim Resek III