Polícia Militar flagra receptação e adulteração de veículo em Cosmópolis

Homem é preso com Hilux roubada e simulacros de arma de fogo durante operação policial

Durante operação realizada na tarde de 2 de abril, a Polícia Militar de Cosmópolis prendeu um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação ocorreu por volta das 17h10 na Rua Jacob Suzigan, no município de Cosmópolis, interior de São Paulo.

A operação foi conduzida por equipes da 3ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I), compostas pelas viaturas I-19313 (Sgt PM Fábio Jean, Cb PM Raphael e Cb PM Brambila), I-19314 (Sd PM Nascimento e Sd PM Lima), I-19339 (Sd PM Inacio e Sd PM Mateus Barros) e I-19308 (Sd PM Tavares e Sd PM Pachola), sob coordenação da Equipe Alpha.

Durante patrulhamento voltado ao combate de uma quadrilha envolvida em roubos de veículos na região, os policiais identificaram um imóvel suspeito. No local, diversos veículos foram avistados e dois homens estavam próximos ao portão de entrada. A dupla foi abordada e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com eles na revista pessoal, os agentes avançaram para averiguar o imóvel.

No interior do local, os policiais localizaram uma caminhonete Toyota Hilux SW4 com placas adulteradas. Após consulta, foi constatado que o veículo havia sido roubado. Dentro do automóvel foram apreendidos dois simulacros de armas de fogo: uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 9mm. Também foi encontrada uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos.

A perícia técnica foi acionada e os veículos acabaram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cosmópolis, onde foi determinada a prisão de F.M.M., de 39 anos. O segundo envolvido, R.F.M., de 44 anos, foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

A Polícia Militar segue intensificando as ações de patrulhamento e investigação para combater o crime organizado e recuperar veículos furtados ou roubados na região.