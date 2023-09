A Celebração de Bete Doring: 70 Anos de Solidariedade e Amor ao Próximo

Por Regina Vicenzotti

Fotos: Milica Fotografia

Uma Tarde Memorável no Clube Recreativo São Pedro

No último domingo, dia 03 de setembro, a cidade de Engenheiro Coelho testemunhou um evento especial que aqueceu os corações de todos os presentes. A senhora Bete Doring, em comemoração aos seus 70 anos de vida, optou por uma forma única de celebrar ao reunir familiares e amigos no Clube Recreativo São Pedro. Mas o que se tornou esse dia verdadeiramente inesquecível foi o gesto surpreendente de solidariedade e amor ao próximo que marcou a ocasião.

Em vez de receber presentes tradicionais, Dona Bete sugeriu aos seus convidados que fizessem doações à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Engenheiro Coelho. Este gesto de desprendimento transformou sua festa de aniversário em um ato de amor e solidariedade que servirá de exemplo para toda a comunidade.

Dona Bete, uma figura amplamente conhecida em Engenheiro Coelho, já ocupou o cargo de presidente da APAE no passado e hoje continua como voluntária ativa na organização. Sua dedicação incansável e comprometimento com a causa da especialização é uma inspiração para todos que a conhecem.

A APAE de Engenheiro Coelho desempenha um papel vital na sociedade, fornecendo apoio, educação e assistência a pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. A organização depende do voluntariado e de doações para continuar oferecendo seus serviços essenciais à comunidade.

A importância da APAE na sociedade é indiscutível. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e inclusão de pessoas com deficiência intelectual, proporcionando-lhes oportunidades de aprendizado, socialização e desenvolvimento pessoal. Além disso, a APAE também oferece suporte às famílias, ajudando-as a compreender e lidar com os desafios que enfrentam.

O gesto de Dona Bete Doring é um lembrete poderoso de como a solidariedade e o amor ao próximo podem fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Sua comemoração de aniversário se transformou em um ato de generosidade que beneficiará aqueles que mais precisam.

A tarde de comemoração no Clube Recreativo São Pedro não apenas tocou os corações dos presentes, mas também serviu como um lembrete da importância do trabalho da APAE em Engenheiro Coelho e em todo o país. A solidariedade e a ajuda voluntária são essenciais para que a APAE continue a desempenhar o seu papel vital na sociedade e a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

Este gesto de amor e solidariedade de Dona Bete Doring vai ficar marcado para sempre na lembrança de seus convidados e registrado para eternidade pelas lentes do Milica Fotografia alem de ser um exemplo a ser seguido..

