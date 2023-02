A Estância de Amparo, durante os dias do Carnaval contará ações preventivas, ostensivas e de tecnologia, visando cuidar da segurança dos foliões que estarão na cidade

A estimativa é de que pelo menos 20 mil pessoas por dia estarão nos eventos. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, Anderson Lima explicou que a GCM – Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, estarão em conjunto, em todas as regiões.

Amparo hoje conta com mais de 400 câmeras instaladas na Estância, em locais públicos e estratégicos, visando o monitoramento das ações. “Para o Carnaval do Bolão, o prefeito Carlos Alberto Martins determinou que criássemos uma Central de Monitoramento dentro do recinto dos grandes shows. Ele também monitora o público e com isso teremos mais uma ferramenta de inteligência policial”, ressaltou o secretário.

Nos desfiles de blocos e no Bolão, mulheres que se sintam ameaçadas ou importunadas podem se dirigir ao atendimento da Patrulha Maria da Penha, locais estarão identificados e com GCMs capacitados para o acolhimento.