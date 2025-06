“Portas abertas” ao conhecimento: 180 estudantes da rede pública municipal aprendem sobre o funcionamento da ETA Tulipas, em Holambra

Iniciativa aproxima comunidade da operação que garante abastecimento para o município

Em um momento em que sustentabilidade e educação caminham lado a lado, Holambra viveu uma experiência inspiradora. Em junho, 180 alunos do 8º ano das escolas municipais Imigrantes e Ipês participaram do programa Portas Abertas, promovido pela Águas de Holambra, concessionária responsável pelo saneamento da cidade. A visita guiada à Estação de Tratamento de Água (ETA) Tulipas não apenas mostrou o processo detalhado do tratamento da água, mas também provocou reflexões sobre consumo consciente e responsabilidade ambiental.

A atividade teve início com uma roda de conversa conduzida pela equipe técnica da concessionária e logo após, os estudantes percorreram cada setor da ETA, conhecendo pessoalmente como a água é captada, tratada e distribuída para o município. O encerramento da visita no laboratório da estação deu um tom científico à experiência, com demonstrações práticas sobre as análises físico-químicas, realizadas diariamente para garantir água potável ao município. São mais de 1800 análises mensais, que verificam os seguintes itens: cor aparente, pH, flúor, cloro residual, turbidez e coliformes totais.

A participação dos alunos no programa foi essencial para ampliar o entendimento sobre o tratamento da água, na avaliação do professor Carlos Augusto Candella, coordenador pedagógico da Escola Imigrantes. “Foi muito importante para os alunos saberem como é feito o tratamento da água que eles e suas famílias consomem diariamente. Afinal, antes de chegar tratada à torneira de suas residências, há um longo percurso que fica sob a responsabilidade da Águas de Holambra”, destacou.

O Portas Abertas é uma iniciativa contínua da concessionária, que convida estudantes e a comunidade a conhecerem de perto suas instalações. Além de promover educação ambiental, a ação reforça o compromisso de transparência da empresa com a sociedade.

Segundo o coordenador de responsabilidade social da concessionária, Erlon Avelar, o contato direto com os bastidores do saneamento desperta nos jovens uma nova perspectiva. “Mais do que mostrar nossa estrutura, queremos inspirar uma mudança de atitude. Acreditamos que quando as pessoas entendem o valor da água e o trabalho necessário para levá-la até suas casas, elas passam a respeitá-la mais. É assim que se constrói uma cultura de preservação.”

A ação em Holambra reforça o papel da concessionária como agente ativo na transformação social e educacional do município. Ao, literalmente, abrir as portas de suas operações, a empresa planta uma semente valiosa: a do conhecimento aplicado ao cotidiano.

