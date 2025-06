Grupo Amigos de Holambra avança em caminhada até Aparecida passando por SP e MG

O grupo Amigos de Holambra, formado por Paulo, Lola, Serginho e Belinha, Cristiano, Rafael e o casal Jefferson e Mirella, iniciou no dia 10 de junho uma jornada de fé rumo à Basílica de Aparecida. A peregrinação, que atravessa cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais, deve ser concluída no dia 21, com a chegada ao maior templo católico da América Latina.

Nos primeiros dois dias, os peregrinos percorreram cerca de 70 km. A saída foi de Águas da Prata (SP), com pernoite em Andradas (MG). O grupo enfrentou frio de até 8°C e longas caminhadas com paisagens belíssimas e momentos de oração e espiritualidade.

No segundo dia, partiram de Andradas às 5h10 rumo ao distrito de Crisólia, em Ouro Fino (MG), passando por locais desafiadores como a Serra dos Limas e o Morro do Sabão. Destaque para momentos especiais de união, como a homenagem de Jefferson e Mirella ao Dia dos Namorados, em nome de todos os companheiros que apoiam de casa com orações.

Agora, os Amigos de Holambra seguem para a próxima etapa rumo a Inconfidentes (MG), fortalecidos pela fé e pela solidariedade entre os integrantes.