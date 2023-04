A Páscoa e os Ovos de Chocolate

Especialista e chocolover, empresário Arthur Kis conta como surgiu a tradição de se presentear com ovos de chocolate nesta data

Você já parou para pensar como surgiu a tradição de se comer Ovos de Chocolate na Páscoa? Parece algo totalmente desconexo, já que a Páscoa é uma celebração religiosa de judeus e cristãos. Para os judeus, a data comemora a libertação do povo Hebreu da escravidão no Egito. Já, para os cristãos, é uma celebração em memória da ressurreição de Jesus Cristo.

Ao longo de milênios a tradição da Páscoa foi sendo incorporada por diversos povos, ganhando mais símbolos e conotações. A relação dessa festa com o ovo teve origem na antiguidade, onde muitos povos acreditavam que os ovos eram símbolos de fertilidade e renascimento. Com o tempo, o ovo também passou a ser associado ao cristianismo e à celebração da ressurreição de Jesus Cristo.

Na Idade Média, por exemplo, acredita-se que a Igreja Católica proibia o consumo de ovos durante a Quaresma. Com isso, as pessoas começaram a guarda-los e a decorá-los nesse período para presentear amigos e familiares na celebração da Páscoa.

Com o passar dos anos, a tradição dos ovos decorados evoluiu para a confecção dos ovos de chocolate. Naquela época, retirava-se o conteúdo dos ovos e se recheava as cascas com chocolate para agradar ainda mais as pessoas como esse delicioso presente.

Com o passar do tempo, a evolução do conhecimento e tecnologia sobre o chocolate acabou eliminando a necessidade do uso da casca e acabou dominando tanto a estrutura do ovo como o recheio, mantendo a simbologia e seu formato conforme a tradição até chegar aos dias de hoje, onde o ovo de chocolate se tornou um dos símbolos mais populares da Páscoa mundo afora, inclusive no Brasil.

E agora você pode estar se perguntando e o coelho, como entrou nessa história?

O coelho é um símbolo mais recente dessa festividade que também teve origem nas tradições europeias por simbolizar a fertilidade e a renovação, além de ser associado à Eostre, deusa da fertilidade na mitologia anglo-saxã. Com o tempo, o coelho também foi incorporado pela tradição cristã e associado ao renascimento e esperança, consolidando-se também como um símbolo pascal.

A verdade é que a simbologia do Ovo de Páscoa carrega uma tradição milenar de renascimento, renovação e de se presentear amigos e parentes com um alimento que todos amamos e que nos traz tanto prazer e deleite, o Chocolate!

É uma celebração importante que mostra a ligação do chocolate com o ato de agradar a quem se ama, ou seja, a consolidação do chocolate como um dos itens centrais dessa festa durante milênios, sendo um presente significativo para familiares e amigos em um momento tão importante e marcante para a humanidade.