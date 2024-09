CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PROMOVE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA EMEB ANA ISABEL

Alunos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica “Professora Ana Isabel da Costa Ferreira”, no Sehac, participaram de uma atividade de educação ambiental viabilizada pela parceria entre Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). O projeto “Água: Saber usar para não faltar” teve como objetivo sensibilizar, de forma lúdica e interativa através da contação de história, sobre a importância dos recursos naturais e as ações que contribuem para a preservação dos recursos hídricos. A atividade ocorreu nos dias 20 e 21 de agosto e teve a participação de 68 alunos da unidade escolar.

O enredo envolveu duas personagens que brincavam à margem de um rio. No decorrer da história, elas percebem que o rio está sendo poluído pelo descarte incorreto de resíduos, além de várias ações de desperdício de água no dia a dia e seus impactos negativos para todas as pessoas, tais como: falta de água, diminuição dos peixes, seca, entre outros. As duas então refletem sobre a importância da mudança de atitude com ações sustentáveis para preservar o recurso e garantir que não falte no futuro.

A ação faz parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) realizado pela autarquia como contrapartida social para obras financiadas com recursos do governo federal.