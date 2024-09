Matrículas de cursos de qualificação começam dia 23; saiba como garantir uma das 678 vagas

As matrículas dos cursos de qualificação disponíveis no Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) se iniciam no dia 23 de setembro e devem ser realizadas presencialmente, nas unidades em que os cursos são oferecidos. No total são 678 vagas abertas.

Ao contrário dos cursos técnicos, nos cursos de qualificação profissional não é necessário fazer inscrição antecipada. As vagas são preenchidas conforme a ordem de chegada dos candidatos.

Para garantir uma vaga no curso desejado, o interessado deve comparecer a partir do dia 23 de setembro à uma das unidades Ceprocamp portando todos os documentos exigidos, sendo originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, ter idade e os pré-requisitos exigidos para o curso escolhido até a data de início das aulas, possuir e-mail válido, além de uma foto 3×4.

As aulas serão ministradas nos períodos da manhã (8h às 11h40), tarde (13h30 às 17h10) e noite (18h50 às 22h20), podendo ter de duas a quatro horas/aula por dia, conforme calendário de cada curso. As datas de início das aulas serão informadas na matrícula.

Todas as informações sobre os cursos e matrícula podem ser acessadas através do site https://www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp ou pelo telefone (19) 3231-3650.

Veja onde fazer a matrícula:

Ceprocamp “Prefeito Antônio da Costa Santos”, situado na Avenida 20 de novembro, 145, Centro, Campinas, SP – das 09h às 19h;

Ceprocamp Unidade Descentralizada “José Alves”, situada na Av. Professor Mário Scolari, 91, Cidade Satélite Iris, Campinas, SP – das 09h às 19h;

Ceprocamp Unidade Descentralizada “Ouro Verde”, situada na Rua Armando Frederico Renganeschi, 61, Jardim Cristina, Distrito Ouro Verde, Campinas, SP (localizado dentro do Horto Shopping no Terminal Ouro Verde) – das 09h às 17h;

Ceprocamp Unidade Descentralizada “Campo Grande”, situada na Rua Edson Luiz Rigonatto, 1343, Jardim Santa Clara, Distrito Campo Grande, Campinas/SP – das 09h às 19h;

Ceprocamp Unidade Descentralizada “Campo Belo”, situada na Rua Doutor Ademir Cubero Ruano, s/nº – Jardim Campo Belo – das 09h às 19h;

Instituição Parceira São Marcos, situada na Rua Dermeval da Silva Pereira, s/nº, São Marcos, Campinas/SP (esquina com a Avenida André Grabois) – das 08h às 14h.