Flagrante de Receptação em Artur Nogueira: Quatro Indivíduos Presos

No último sábado, 28 de setembro de 2024, quatro indivíduos foram presos em flagrante pela Polícia Militar em Artur Nogueira, por envolvimento em receptação de peças de veículo furtado. A operação, resultou na prisão de R., 22 anos, V., 18 anos, V., 19 anos, e R., 23 anos, além da apreensão de diversas peças automotivas.

Os policiais, alertados sobre um possível desmanche de veículos em uma chácara nas proximidades da SP 107, deslocaram-se rapidamente até o local. Ao chegarem, avistaram três dos indiciados no exterior da chácara, onde várias peças de veículos estavam à vista. Questionados, os indivíduos confessaram que haviam desmontado um Chevrolet Celta prata no dia 24 de setembro, mas não souberam fornecer o emplacamento do veículo.

No local foram encontradas algumas peças do Celta, como escapamento, painel e para-barro. Os suspeitos ainda revelaram que o motor do carro estava em uma oficina mecânica. A equipe policial se deslocou até a oficina e, após consulta ao COPOM, constatou que a numeração do motor correspondia ao Celta furtado na mesma data.

Diante dos fatos, os quatro indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Artur Nogueira, onde permaneceram à disposição da justiça. As peças apreendidas incluíram um motor, escapamento, painel, para-barro e amortecedor, reforçando a suspeita de que se tratava de um esquema de receptação e desmanche de veículos.

A ação contou com a participação das viaturas I-19309 (Cb PM Maganha e Sd PM Guardiano), I-19340 (Cb PM Mariano e Sd PM Pimenta), I-19313 (3º Sgt PM Rodriguês e Cb PM Costa), I-19336 (Cb PM Goes e Cb PM Henrique) e I-19341 (Sd PM Pratti e Sd PM Lailton).