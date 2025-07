A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (7) a devolução de celulares às vítimas que tiveram os aparelhos roubados ou furtados na capital paulista.

Essa é uma nova etapa do projeto piloto que está em fase de testes pela Secretaria da Segurança Pública no estado. Hoje, cerca de 50 pessoas foram convidadas para receber de volta o aparelho que foi recuperado.

“Essa ação faz parte de um conjunto de iniciativas da SSP que visam coibir e reduzir cada vez mais o número de roubos e furtos de aparelhos celulares tornando mais difícil a vida do criminoso, além de poder devolver os aparelhos para as vítimas”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a entrega.

Como funciona o programa de devolução de celulares?

A partir do número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) dos aparelhos furtados ou roubados, a Polícia Civil realiza o cruzamento de informações dos boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia. Com isso, é possível identificar os celulares que foram reativados por terceiros.

O sistema emite um alerta para o celular alvo com uma intimação. A pessoa que está em posse do aparelho e que adquiriu, sem conhecimento do crime, é convocada para comparecer à delegacia e prestar informações. Ela tem a opção de devolver o celular e colaborar com a investigação como testemunha. Caso contrário, ela poderá responder pelo crime de receptação a depender da análise do caso.

“O mais importante de tudo é que a vítima, de roubo ou furto de celular, registre o boletim de ocorrência e tenha essa ‘digital do celular’, que é o número de Imei, assim conseguimos identificar e localizar os aparelhos”, explicou o secretário.

Projeto em fase de expansão para o estado

Até o momento, o projeto foi realizado nos 78º, 13º e 14º Distritos Policiais da capital paulista e nos 1º DP, de São Bernardo do Campo, e 1º DP, de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Ao todo, 824 notificações foram encaminhadas, 273 pessoas compareceram às unidades policiais e 142 celulares foram apreendidos na capital paulista.

O projeto de recuperação de celulares no âmbito do SP Mobile está em fase de expansão e será implementado integralmente para todo estado de São Paulo até o final de 2025.

A ação teve como objetivo recuperar celulares com restrição criminal que voltaram a ser ativados. A maioria das pessoas notificadas afirmaram ter adquirido os celulares por meio de compra em estabelecimentos ou outras pessoas, sem saber da procedência ilícita.

De acordo com o delegado Alexandre Dias, titular do 78º DP, onde o projeto piloto foi iniciado, a adesão da população foi positiva. “Todos os usuários que compareceram foram colaborativos e manifestaram interesse em ajudar nas investigações”, afirmou.

“Essas pessoas não são tratadas como suspeitas. Pelo contrário, são orientadas a procurar o Procon para tentar recuperar o prejuízo, e nos ajudam fornecendo informações que podem levar aos verdadeiros responsáveis pela receptação ou venda dos aparelhos”, explicou o delegado.

Fonte Agência SP