Abertura da Semana do Empreendedorismo reúne centenas de empresários em Artur Nogueira

Open Day agitou Salão da Apae com palestras e oportunidades de networking; evento foi transmitido

A abertura da Semana de Empreendedorismo “Juntos Fortalecendo Artur Nogueira” agitou a noite desta segunda-feira (22). Considerado um sucesso pelos organizadores e por todos os presentes, o Open Day reuniu centenas de empresários e comerciantes do município no Salão da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae). O evento foi transmitido pelo Youtube e Facebook do Portal Nogueirense.

A ação contou com autoridades do munícipio como o prefeito Lucas Sia (PSD); vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB); presidente da Associação de Comerciantes (Acean) Ricardo Duzzi; da agente de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni Sia; representantes da Sicoob, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Sebrae, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo; além de secretários municipais e vereadores.

Surpreendido com o número de adeptos à semana, o prefeito Lucas Sia (PSD) já se diz entusiasmado com as próximas edições. “Esse evento é muito importante, principalmente em um momento de retomada econômica. A ideia da Administração, através de ações como essa, é incentivar cada vez mais o desenvolvimento econômico da cidade. O incrível é perceber que, logo em sua primeira edição, a Semana do Empreendedorismo já está sendo um grande sucesso”, frisou.

Entre palestras e trocas de experiência, o Open Day ainda contou com a venda de comes e bebes, cujos os lucros serão destinados à Apae.

Resultados

Na abertura, comerciantes e empresários puderam conferir o trabalho que vem sendo desempenhado pela Administração Municipal através do programa “Artur Nogueira mais Empreendedora”, e em parceria com o Sebrae e Acean, para a retomada econômica. Somente esse ano, foram 1.012 atendimentos, 688 clientes atendidos, 33 capacitações e 123 clientes capacitados. Durante esse período, o Sebrae fez um investimento de R$81.384 no município.

Já no mês de julho, foi realizado o Festival Gastronômico, que contou com 39 participantes, 7.590 acessos ao site do evento, 2.689 pratos vendidos, além de 100% de satisfação dos participantes, que atraíram mais clientes e aumentaram as vendas durante e após o Festival.

Palestra com Alex Bússulo

A noite ainda trouxe a palestra do empreendedor e CEO do Portal ON, Alex Bússulo. Olhares atentos em cada palavra que provocou a investir em itens elementares para o sucesso. “O empresário de Artur Nogueira deve estar atento as mudanças que estão acontecendo para atender as novas demandas de vendas, interação com soluções tecnológicas e valorização da marca”, enfatizou Bússulo.

Entre Elas

Nesta terça-feira, dia 23 de novembro, acontece o “Entre Elas”, um evento fechado para celebrar o empreendedorismo feminino. Neste dia, mulheres que se destacam na liderança e em negócios no município participarão de um talk-show, onde elencarão seus casos de sucesso. Entre as convidadas estão Vivian Dutra, Célia Tomé, Adriana Toledo, Tânia Theobaldo, Ana Paula Gallo e Rose Artuzzi, que se reunião no salão da APAE a partir das 19h30.

A noite também contará com a palestra especial “O recomeço” da influenciadora digital e coaching Larissa Buschinelli.

Rodada de Negócios

No terceiro dia da semana, em 24 de novembro, os comerciantes poderão participar de uma Rodada de Negócios. O evento, também sediado no Salão da APAE, viabilizará encontros entre empresas compradoras e vendedoras do município, tendo como principais objetivos a geração de negócios e o fortalecimento da economia local.

Outras informações sobre a Semana do Empreendedorismo podem ser conferidas no site oficial do evento (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/semana-do-empreendedorismo/).

Super Black Friday

Com 105 comércios participando, a Super Black Friday, que ocorre entre os dias 25 e 28 de novembro, garante descontos imperdíveis aos consumidores. A relação de participantes poderá ser conferida no site oficial do evento (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/black-friday/).

Sebrae Móvel

Além das noites especiais, o SEBRAE Móvel ficará instalado na Praça do Coreto, no Centro, durante toda a Semana do Empreendedorismo. Entre os dias 22 e 26 novembro, das 14h às 17h, serão feitos atendimentos individuais sobre plano de negócios, dúvidas sobre abertura de empresas e gestão.

Já os cursos ocorrem nos mesmos dias, das 10 às 12h. Veja o cronograma:

Dia 24/11 – Desc. Ideia de Negócio: 10 as 12 horas

Dia 25/11 – Desc. Marketing: 10 as 12 horas

Dia 26/11 – Desc. Formalização

