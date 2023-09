Ação da Força Tática resulta em prisão por Crime de Trânsito em Jaguariúna

Indivíduo é detido por adulteração de chassi de motocicleta durante patrulhamento da FT

Uma operação rotineira da Força Tática (FT) da Polícia Militar na cidade de Jaguariúnaterminou com a prisão de um indivíduo por infração ao Artigo 311 do Código Penal, relacionada à adulteração de chassi de veículo. A ação ocorreu durante um patrulhamento tático no bairro Santa Cruz, com o apoio de outras equipes, e demonstrou o compromisso das forças de segurança em manter as ruas mais seguras para a comunidade.

Na manhã do dia 24 de setembro de 2023, por volta das 06h50, a equipe da FT, composta pelos policiais militares Sgt Assis, Cb Goulart, Cb Evangelista e Sd Corbon, estava em patrulhamento tático pela área da 2ª Companhia da PM de Jaguariúna, prestando apoio ao rodeio local. Durante a operação, os policiais avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta pela Avenida Antártica, no bairro Santa Cruz, sem usar capacete, o que chamou a atenção da equipe.

Os policiais procederam com a abordagem do condutor, identificado como MFSA, de 19 anos, residente em Campinas. Após uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao realizarem uma vistoria na motocicleta Honda/CG 125, de cor preta e com placa do município de Monte Aprazível, os policiais identificaram que a numeração do chassi estava parcialmente suprimida, levantando suspeitas sobre a origem do veículo.

Questionado sobre a procedência da motocicleta, o condutor informou que adquiriu por R$ 1.500,00 e se apresentou para comparecer ao rodeio. Diante das denúncias e das suspeitas de adulteração de chassi, os policiais deram voz de prisão ao indiciado, que foi encaminhado juntamente com o veículo até a Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna.

Na delegacia, a autoridade policial elaborou o flagrante, nos termos do Artigo 311 do Código Penal, que se refere à adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após as medidas administrativas cabíveis, o indiciado foi recolhido à cela provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça. A motocicleta foi removida até o pátio de Jaguariúna.

A ação da Força Tática da Polícia Militar de Jaguariúna demonstra o comprometimento das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a segurança nas ruas da cidade. A atuação eficiente da equipe investigada na prisão do indivíduo e na apreensão do veículo adulterado, contribuindo para a preservação da ordem pública e a prevenção de crimes no município.