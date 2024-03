Ação Integrada entre a Polícia Civil e Guarda Civil Municipal culmina na prisão de homem por tráfico de drogas no Bairro São Vicente

Da Redação

No último dia 1º de março, uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira e a Polícia Civil resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, no bairro São Vicente. A ação, fruto de um trabalho de inteligência e monitoramento, demonstra o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico ilícito de entorpecentes na região.

As autoridades receberam informações sobre um indivíduo conhecido como Y, já com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo relatos, o suspeito estaria comercializando entorpecentes na área. Em uma diligência de rotina, as equipes avistaram o suspeito trafegando em seu veículo pela rua XV de Novembro.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e busca veicular, não sendo encontrado nada de ilícito. Contudo, durante a revista pessoal, foi localizado um cigarro de maconha em posse do suspeito, alegadamente destinado ao seu consumo pessoal. A partir dessa abordagem inicial, as autoridades conduziram o suspeito até sua residência, onde ele confessou possuir drogas para revenda.

Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, as equipes realizaram uma busca minuciosa na residência, resultando na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes. Foram encontrados 107 gramas de substância entorpecente divididas em quatro embalagens plásticas, 38 gramas de haxixe, 30 gramas de maconha a granel, além de dois aparelhos celulares, cinco comprimidos de drogas sintéticas, dinheiro em espécie e uma balança de precisão.

Diante das evidências coletadas, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à presença da Autoridade Policial para as devidas providências legais. Após análise dos fatos apresentados, a Autoridade determinou a elaboração do flagrante por tráfico de drogas, deixando o indivíduo à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Essa operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil demonstra o empenho das forças de segurança em promover a segurança e combater a criminalidade, reafirmando o compromisso em proteger a sociedade e manter a ordem pública na região.