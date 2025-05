Quatro medalhas para Itapira no Campeonato Estadual Sub18 de Atletismo

A equipe de atletismo de Itapira participou no sábado, 17 de maio, do Campeonato Estadual Sub18 de Atletismo, realizado em São Bernardo do Campo, com uma delegação formada majoritariamente por atletas da categoria sub16.

De acordo com o técnico Nivaldo Marques, a presença no evento teve caráter estratégico. “A equipe itapirense participou somente do primeiro dia, como treinamento para o Estadual Sub16. Mesmo com quase todos os atletas sendo da categoria inferior, conseguimos alguns bons resultados que demonstram nosso potencial”, destacou.

O técnico Rodrigo Vicente ressaltou a relevância da campanha. “Mesmo participando apenas do primeiro dia como preparação, a equipe terminou na 11ª colocação geral, em um campeonato que teve como pódio o SESI-SP, o Centro Olímpico e a Orcamp Campinas, três das maiores potências do atletismo paulista. Vale lembrar que nos últimos anos, Itapira já venceu todas essas equipes nas categorias sub14 e sub16”, lembrou.

RESULTADOS

Entre os destaques da competição, Davi Barbosa Lima brilhou ao conquistar a medalha de ouro no lançamento do dardo, alcançando a marca de 49,57 metros. Ele também competiu nos 100 metros rasos, fechando a prova em 12 segundos e 52 centésimos. Matheus Peres Júnior garantiu a prata no lançamento do martelo com 46,1 metros. João Pedro Ceragioli ficou com a quinta colocação no salto com vara ao alcançar 2,95 metros.

João Miguel Gotti Cega terminou em 11º no salto triplo com 11,62 metros e correu os 100 metros rasos em 12″73.

Vinicius Silva também teve uma participação sólida, ficando em 11º lugar no lançamento do dardo com 36,49 metros e registrando 12″74 nos 100 metros rasos. Raul Arcangeli Porcelli marcou 12″82 nos 100 metros rasos e 31,83 metros no dardo, alcançando a 13ª posição.

No setor de velocidade, Guilherme Salgado correu os 400 metros rasos em 55″33, ficando em 17º, e também fez 11″99 nos 100 metros rasos. Luan Barbosa Lima (13″63) e Cesar Paulino (12″28) também competiram nesta última prova.

FEMININO

No feminino, Elis Mattos garantiu a prata no lançamento do martelo com a marca de 43,46 metros. Helena Colferai conquistou o bronze nos 100 metros com barreiras ao registrar 16″90 e ainda obteve a 9ª colocação nos 100 metros rasos com 13″22.

Natalia Caroba foi 4ª colocada no salto com vara com 2,75 metros e ficou em 17º no salto em distância com 4,23 metros. Lorena Dalmolin Canto alcançou 4,34 metros no salto em distância (12ª colocação) e 9,54 metros no salto triplo (13ª colocação).

Marina Bitencourt correu os 100 metros com barreiras em 17″71, ficando em sexto lugar, e saltou 3,9 metros no salto em distância, terminando na 21ª posição. Helena, Natália, Lorena e Marina ainda ficaram com a oitava colocação no revezamento 4×100 metros, com 54’’60.