ACE Holambra promove Networking Empresarial e palestra com especialista em saúde emocional

Evento acontece no auditório da ACE e irá abordar ‘estratégias mentais para a liberdade emocional’

A ACE Holambra realiza em seu auditório, no dia 27 de abril, a partir das 17h30, mais um evento aberto aos associados com o intuito de promover networking e trazer para a realidade próxima dos participantes a abordagem de um tema bastante relevante nos dias de hoje, que é a saúde emocional.

Aspectos comuns da vida moderna como ansiedade, depressão, instabilidade e desequilíbrio emocional, falta de criatividade e todo esse combo que afeta a produtividade e o bem estar de grande parte das pessoas serão aprofundados através da visão do palestrante Natalie Coutinho, profissional com inúmeras formações dentro do universo da Hipnose, da Programação Neurolinguística e Coach especializado em desenvolver “estratégias mentais para a liberdade emocional”, sendo este o tema de sua palestra na ACE.

“Através desta palestra procuro oferecer recursos que ajudem as pessoas a manterem a calma diante de situações delicadas e estressantes do dia a dia. No caso específico dos empresários e comerciantes, faremos uma abordagem voltada ao desenvolvimento da relação com o time de colaboradores e os clientes, provocando uma mudança na maneira de olhar e se relacionar com o trabalho. O maior objetivo é ajudar cada um a se sentir melhor fazendo o que ama”, explica Coutinho, que é proprietário da Academia Arena Fitness e, por experiência, conhece bem as dores e as delícias do ramo empresarial.

Informações:

A palestra, gratuita para associados, será realizada no auditório da Associação Comercial, dia 27 de abril, quinta-feira, às 19h. Inscrições pelo telefone (11) 9.8873-52593, pelo e-mail comercial@aceholambra.com.br ou diretamente na sede da Associação Comercial, na Avenida das Tulipas, 103, Centro. Participe!