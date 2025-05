Conheça as candidatas ao Miss Posse Juvenil 2025 de Santo Antônio de Posse

Jovens entre 14 e 17 anos representam a elegância, autenticidade e orgulho cultural de Santo Antônio de Posse

O tradicional concurso Miss Santo Antônio de Posse 2025 acontece no próximo dia 31 de maio, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva – “Chicão”. Os portões serão abertos a partir das 18h, e os ingressos, no valor de R$ 5,00, podem ser adquiridos com as candidatas ou na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Nesta edição, a categoria Miss Posse Juvenil, voltada para adolescentes entre 14 e 17 anos, reúne jovens que representam muito mais do que beleza: cada candidata traz consigo valores, sonhos e orgulho pela cidade em que vivem.

Para esta etapa do concurso, todas as participantes responderam à seguinte pergunta:

“Como você acredita que a beleza pode inspirar outras jovens a valorizarem a cultura e as tradições da nossa cidade?”

A seguir, conheça as candidatas juvenis, apresentadas em ordem alfabética, com suas informações pessoais e reflexões sobre o tema proposto:

Adrielly Eduarda Miranda Dias

Idade: 15 anos

Ocupação: Estudante do Ensino Médio

Hobby: Jogar vôlei

Valor pessoal: “Sou muito vaidosa, gosto de me cuidar.”

Resposta: “Uma oportunidade de inspirar outras jovens a se valorizarem, reforçando a identidade local.”

Ana Carolina L. Miranda

Idade: 17 anos

Ocupação: Estudante e Jovem Aprendiz na empresa ADATA

Hobbies: Tirar fotos, gravar vídeos, jogar vôlei, passar tempo com pessoas queridas

Valor pessoal: “Determinação, porque quando temos um objetivo e acreditamos, a gente vai atrás.”

Resposta: “A beleza tem muito a ver com atitude, com orgulho das nossas raízes. Quero representar quem eu sou e inspirar outras meninas a fazerem o mesmo.”

Hadassa Dragoni Gonzaga

Idade: 14 anos

Ocupação: Estudante

Hobby: Jogar vôlei

Valor pessoal: “Família.”

Resposta: “A beleza pode inspirar a se sentirem seguras e lindas para representar nossa cidade.”

Jenifer Borges Rosa

Idade: 17 anos

Ocupação: Estudante

Hobbies: Jogar vôlei, escrever

Valor pessoal: “Resiliência: continuar mesmo quando tudo parece difícil.”

Resposta: “Beleza é expressão, é raiz, é ter orgulho do que somos e de onde viemos.”

Laiane Gerônimo dos Santos

Idade: 15 anos

Ocupação: Estudante do 1º ano do Ensino Médio

Hobbies: Jogar vôlei, musculação, maratonas

Valor pessoal: “Sou honesta, dedicada, respeitosa, amorosa e empática.”

Resposta: “Beleza é expressar a alma e a cultura, inspirando união e respeito entre as pessoas.”

Marianne Monzani Crins

Idade: 14 anos

Ocupação: Estudante

Hobbies: Vôlei, teclado, guitarra, inglês

Valor pessoal: “Confiança.”

Resposta: “Mostrar quem somos e de onde viemos com orgulho é uma forma linda de inspirar.”

Mayara Vitória F. Bueno

Idade: 15 anos

Ocupação: Estudante

Hobbies: Atuar, dançar, jogar basquete

Valor pessoal: “Ter um bom coração para ajudar as pessoas.”

Resposta: “Todos têm sua beleza própria. Amar a si mesmo é o primeiro passo para se sentir bonito.”

Melissa Maria dos Santos Costa

Idade: 15 anos

Ocupação: Estudante

Hobby: Jogar vôlei

Valor pessoal: “Amor.”

Resposta: “Ver uma adolescente que representa a cidade com orgulho desperta interesse em outras de participar também.”

Sabrina Camargo

Idade: 16 anos

Ocupação: Estudante

Hobbies: Moda, maquiagem, dançar

Valor pessoal: “Os bons princípios são o que realmente dão valor a uma pessoa.”

Resposta: “Toda beleza é única. Isso incentiva outras meninas a se valorizarem e serem confiantes.”

Yasmim Ap. Camargo

Idade: 15 anos

Ocupação: Estudante do 1º ano do Ensino Médio

Hobbies: Ouvir música, viajar, estar com a família

Valor pessoal: “Respeito: tratar os outros com empatia faz toda a diferença.”

Resposta: “Beleza também é atitude e orgulho das raízes. Ser de Posse é motivo de honra.”

Essas jovens demonstram, com suas histórias e visões, que a beleza vai muito além da estética: ela é identidade, empoderamento e conexão com a cultura local. O Miss Posse 2025 promete emocionar o público com tanta representatividade.

Texto: Regina Vicenzotti