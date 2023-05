Acesso à antiga Vicinal pela Usina será pavimentado essa semana

Atendendo a uma solicitação do prefeito Toninho Bellini, que fez gestão junto ao Escritório de Campinas, o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) do Governo do Estado de São Paulo irá fazer a pavimentação da ligação entre a Rodovia SPI 177/342 (antiga Vicinal Itapira x Mogi Guaçu) e a Avenida Comendador Virgolino de Oliveira, próximo à portaria da Usina Nossa Senhora Aparecida.

O trabalho já foi iniciado com a preparação do solo e a expectativa é que a massa asfáltica comece a ser aplicada na quinta-feira, 25. O Departamento de Trânsito auxiliará na orientação junto aos motoristas.

A previsão é que as obras de recuperação da rodovia sejam entregues na segunda quinzena de junho ou na primeira quinzena de julho. A data será alinhada à agenda do Governador Tarcísio de Freitas.

O trabalho no local foi iniciado em junho de 2021 e está sob responsabilidade da Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda, que foi a vencedora da licitação feita pelo DER. No trecho de 22,9 quilômetros foram construídos acostamentos, faixas adicionais e dispositivos de retorno, além da recuperação total do pavimento e nova sinalização. O valor do projeto é de R$ 84 milhões.