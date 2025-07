Tarcísio e Cristiane Freitas participam de formatura do programa de capacitação profissional em Jaguariúna

Jaguariúna recebeu, no último sábado (28), o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, para a cerimônia de formatura dos alunos do programa Caminho da Capacitação, realizada no Teatro Municipal Dona Zenaide.

A iniciativa faz parte do projeto SuperAção SP, promovido pelo Governo do Estado com o objetivo de ampliar oportunidades de qualificação profissional e geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. Em Jaguariúna, os cursos foram oferecidos por meio de uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do município e o Fundo Social de São Paulo, atualmente presidido por Cristiane Freitas.

No total, 112 alunos receberam certificados nos cursos de Soldagem, Manicure e Pedicure, Mecânica de Automóveis, Eletricista de Automóveis e Direção, Suspensão e Freios. As aulas aconteceram entre os dias 9 e 24 de junho, em uma carreta adaptada instalada no Parque Santa Maria.

A solenidade também reforçou a aproximação institucional entre o governo estadual e a Prefeitura de Jaguariúna. O prefeito Davi Neto participou da cerimônia ao lado de Tarcísio e Cristiane Freitas, evidenciando o alinhamento político e a colaboração entre as esferas municipal e estadual — especialmente nas áreas de capacitação e assistência social.

Cristiane já havia visitado Jaguariúna no último dia 13 de junho, quando acompanhou a entrega dos uniformes da delegação que representará o município na 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI). Na ocasião, ela também conferiu de perto os cursos oferecidos no Caminho da Capacitação.

Em maio, durante evento em Nova York, o governador — apontado como um dos possíveis nomes à corrida presidencial — negou intenção de disputar as eleições em 2026, afirmando que não deixará o cargo de governador para concorrer a outros postos no próximo ano.