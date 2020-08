Administração Municipal concluiu a reforma do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu através de convênio firmado com o Governo do Estado, obras de reforma da sede do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), localizada na Rua Alaor Palma Nascimento, esquina com a Rua Odavilson Utembergue, no Parque Industrial.

A Secretaria de Saúde informou que os prédios receberam reforma completa, com a troca de piso, cobertura, adequação a acessibilidade, entre outras importantes intervenções.

Durante o período de obras na sede do CAPS a Administração Municipal alugou um imóvel no centro da cidade para que o atendimento não deixasse de existir.

O investimento na reforma dos dois prédios foi de R$ 796 mil. Até o final deste mês de agosto, as atividades desenvolvidas pelos profissionais e técnicos de saúde junto aos usuários voltarão a acontecer na sede da unidade de saúde.

