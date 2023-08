Administração Municipal iniciou a apresentação dos JEMPE 2023 nas escolas estaduais e particulares

Direção, coordenação, professores e alunos, da Escola Estadual “Ana Ferrari Rossi”, localizada no bairro Jardim Marajoara, participaram na sexta-feira, 11 de agosto, da solenidade de apresentação dos JEMPE 2023, promovida pela Administração Municipal, através de suas secretarias de Educação, Esportes e Lazer e de Cultura e Economia Criativa.

Estiveram apresentando o projeto aos alunos o Secretário Interino de Cultura e Economia Criativa Clodoaldo Leite de Camargo, representando o Prefeito Fábio Polidoro, a Comissão Organizadora composta por Carlos Ângelo Panini, Egle Silmara Nery Olivari, Ana Maria Cartarozzi Ferrari e Jedson Panegassi, todos recepcionados pela Diretora Luciane Durante.

“Os Jogos Estudantis de Pedreira – JEMPE, terão sua solenidade de abertura no dia 03 de outubro, dentro das comemorações dos 127 anos de Emancipação Política Administrativa de Pedreira. O encerramento com a premiação dos atletas está marcado para o dia 10 de novembro de 2023”, informou o representante do Prefeito Fábio Polidoro, Secretário Interino de Cultura e Economia Criativa Clodoaldo Leite de Camargo.

Durante a solenidade foram apresentadas oficialmente a “Tocha”, a mesma usada há 30 anos atrás, e o coelho, mascote dos JEMPE. “Guardei com muito carinho está tocha que tem como objetivo, que é o de formar uma só família”, destacou na ocasião Ana Ferrari.

“Nos JEMPE 2023 serão disputadas as modalidades coletivas de Vôlei, Basquete, Futebol e Handebol, e nas modalidades individuais a Natação, Atletismo, Damas, Xadrez e Tênis de Mesa”, ressaltou a Professora Egle Silmara Nery Olivari.

A apresentação dos JEMPE 2023, na Escola Estadual “Ana Ferrari Rossi” foi marcada pela emoção e participação ativa dos alunos. “Sempre nas sextas-feiras estaremos visitando as unidades de ensino que participarão desta edição dos Jogos Estudantis”, ressaltou na oportunidade Jedson Panegassi.

Para o Professor Carlos Ângelo Panini, o retorno desta tradicional competição, certamente, fará a Cidade reviver de forma salutar as disputas que movimentam os jovens estudantes pedreirenses. “Estarão sendo disputadas as categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil”, concluiu Panini.

Nesta sexta-feira, 18 de agosto, a apresentação oficial dos JEMPE 2023, estará acontecendo, a partir das 9 horas, nas dependências do Colégio Anglo.