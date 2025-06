Basquete Itapira vence pela NLB e encara semana com jogos em Campinas e no Itapirão

Antes de encarar mais uma semana com jogos em casa, a equipe do Basquete Itapira, que representa a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira, entra em quadra novamente nesta terça-feira (17), fora de casa, contra a Medicina PUC, às 20h30, em Campinas. A partida é válida pela Nova Liga de Basquete (NLB), competição da categoria livre, considerada um braço da Liga Metropolitana de Basquete (LMB), que organiza os jogos das demais categorias.

O compromisso marca o início de mais uma sequência de jogos para a equipe itapirense, que no sábado (14) disputou três partidas em casa, nas categorias sub13, sub15 e livre, todas no masculino. Os jogos dos times de base foram válidos pela LMB, enquanto o adulto entrou em quadra pela NLB.

No sub15, o Basquete Itapira enfrentou a equipe de Iracemápolis e foi derrotado por 79 a 28. O técnico Cláudio de Souza, o Xará, comentou o resultado: “Derrota para a equipe mais forte do campeonato. Equipe essa montada, com jogadores de Rio Claro, São Carlos, Cosmópolis, sendo que nossa equipe conta somente com jogadores de nossa cidade”, observou. Participaram da partida os atletas Ryan, Gustavo, Leonardo, Wendel, Pedro Bariani, João Pedro, Luís Felipe, Everson Alemão, Mateus, Carlos e Lucas.

Pelo sub13, Itapira também foi superada pela equipe de Cosmópolis, por 41 a 18. “Derrota para forte e alta equipe de Cosmópolis”, avaliou o técnico Xará. Atuaram na partida os jogadores Nicolas, Arthur Xavier, Davi Carmona, Felipe, Rafael, Pedro Moraes, César, João Roberto, Davi Oliveira e Pedro Martins.

No jogo que fechou a rodada de sábado, o time adulto de Itapira venceu a equipe da LEP (Liga das Engenharias da PUC) pelo placar de 93 a 68, em confronto da NLB. Os atletas que participaram da vitória foram Eliseu, Caio Sartori, Sávio, Thompson, Joãozinho, Pedro Marques, Hélio, Caio, Chiclete, Matheusão, Jé e Ricardinho. A comissão técnica foi composta pelo técnico Cláudio Xará e o assistente Vini.

MAIS JOGOS EM CASA

A agenda segue intensa para o basquete da cidade. Na quarta-feira (18), o sub13 recebe Valinhos às 19h e, em seguida, o sub18 encara o Unasp Roosters às 20h30, ambos os jogos em Itapira. Já no sábado (21), o time adulto volta a jogar em casa, às 16h, diante do Country Clube Valinhos.