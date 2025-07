Mogi Mirim promove 11º Passeio Turístico da Revolução de 1932 no feriado de 9 de Julho

Evento gratuito conduz participantes por pontos históricos e resgata a memória paulista da Revolução Constitucionalista

No feriado estadual de 9 de julho, a Prefeitura de Mogi Mirim realiza a 11ª edição do tradicional Passeio Turístico da Revolução de 1932, um evento gratuito que proporciona aos participantes uma verdadeira imersão na história. O passeio conduz os visitantes por diversos pontos de referência da Revolução Constitucionalista no município, com encenações, apresentações e informações históricas.

Os ingressos, limitados, devem ser retirados a partir desta segunda-feira, 30 de junho, no Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Confira o roteiro do passeio:

08h00 – Antiga Estação da Mogiana

Recepção com café da manhã e apresentação no auditório.

08h30 – Embarque

Transporte em carreta e/ou ônibus.

08h45 – Sede da GCM

Apresentação sobre o ataque aéreo de 21/09/1932 com encenação.

09h00 – Praça 9 de Julho

Explicação sobre o mausoléu dos ex-combatentes com encenação.

09h15 – Praça Rui Barbosa (Cel. Venâncio)

Informações sobre o antigo aquartelamento de soldados.

10h00 – Coreto da Praça Rui Barbosa

Explicação sobre a importância histórica do coreto com encenação.

10h30 – Abrigo Subterrâneo

Visita ao Bunker de 32, com atividades no local.

12h30 – Retorno à Antiga Estação da Mogiana

Encerramento e desembarque.

Sobre a Revolução de 1932:

A Revolução Constitucionalista foi um movimento cívico-militar iniciado em São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Teve início em 9 de julho de 1932 e exigia a promulgação de uma nova constituição para o Brasil. Foi um dos episódios mais marcantes da história paulista, simbolizando a luta pela democracia e pelo estado de direito.