Adoção de animais e visita de personagens infantis: Buriti Shopping Mogi Guaçu tem sábado de entretenimento e diversão para toda a família

Feirinha Pet acontece neste sábado, já Programação de Férias será durante o mês todo

O Buriti Shopping Mogi Guaçu, localizado na cidade de Mogi Guaçu, preparou um sábado especial para os moradores da região, com uma programação que promete encantar crianças e apaixonados por animais de estimação. No dia 8 de julho, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar da Feirinha Pet e do início da Programação de Férias do shopping.

A Feirinha Pet será realizada das 9h às 16h e contará com a presença de diversos amigos de quatro patas que estão aguardando por novos tutores e um lar amoroso. Essa é uma ótima oportunidade para quem está em busca de um animal de estimação para adotar, proporcionando um novo lar a esses animais tão especiais.

Já a Programação de Férias do shopping terá início no mesmo dia, das 13h30 às 16h, e promete trazer alegria e diversão para a criançada. Todos os sábados, um personagem diferente visitará o shopping para brincar e se divertir com os pequenos. E para dar início a essas visitas, a patrulha mais animada e famosa de todas estará presente. As Aventuras da Patrulha serão o tema central dessa primeira edição, e as crianças terão a oportunidade de interagir e se encantar com os personagens.

Amanda Amaral, gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, enfatiza a importância de proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a comunidade local: “Estamos muito animados em receber a Feirinha Pet e dar início à Programação de Férias. Queremos oferecer opções de diversão para todas as idades e promover um ambiente acolhedor e familiar em nosso shopping. Além disso, é gratificante saber que podemos contribuir para que