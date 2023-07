Adolescente de 17 anos é apreendido com arma e munições no centro de Mogi Guaçu

Reportagem: Susi Baião

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar, no domingo (23), portando uma arma de fogo na cidade de Mogi Guaçu, mais precisamente no centro da cidade. O jovem foi denunciado pelos populares que testemunharam o suspeito exibindo uma arma cromada, na rua.

O chamado à polícia mobilizou imediatamente uma equipe para atendimento à ocorrência. Os policiais, sargento Dias e o cabo Edson, juntamente com outras equipes de apoio, dirigindo-se ao local indicado pelas testemunhas. Ao chegarem à área, avistaram um indivíduo com as características fornecidas na denúncia.

Durante a abordagem, o adolescente confessou de forma cooperativa estar portando a arma.

Os policiais então procederam à revista pessoal, retirando a arma de fogo da cintura do jovem. Tratava-se de um revólver da marca Rossi, com acabamento em inox e cabo de madrepérola, com capacidade para 7 tiros. A arma estava carregada com 6 munições intactas e uma deflagrada, todas da marca CBC.

Embora o suspeito no momento da abordagem não portava documentos de identificação, posteriormente, foi constatado que se tratou de J.R.R.F, um adolescente de 17 anos. Os policiais seguiram com o jovem infrator, juntamente com a arma e as munições apreendidas, à central de polícia judiciária para a apresentação dos fatos à delegada de plantão, Gilmara Santos.

A delegada, após análise da situação, determinou que o adolescente permanecesse sob custódia da instituição da polícia judiciária, sendo encaminhado a um centro socioeducativo adequado para responder pelo porte ilegal de arma de fogo e munições.