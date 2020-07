Adolescente é apreendido pela GCM de Mogi Guaçu por Tráfico no Santa Terezinha

Em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha I, Mogi Guaçu, na manhã desta quarta feira, 22, os Guarda Civis Municipais Colombo, Edinaldo e Carlos Borges avistaram um adolescente abaixado próximo ao meio fio, quando avistou a viatura tentou sair do local, mas foi alcançado e abordado pelos GCMs.

Em revista pessoal foi localizado no bolso de sua blusa do adolescente 40 flaconetes de cocaína, ao ser indagado pelos policiais o mesmo informou que em sua residência havia mais entorpecentes.

A guarnição se deslocou até a residência do menor e com a autorização de seu responsável foi feito uma busca minuciosa no quarto do adolescente e foram localizados 19.000 flaconetes vazios , aproximadamente 1.200kg de uma substância branca análoga a cocaína divididos em 2 pacotes, um liquidificador com resquícios de cocaína e uma balança de precisão.

Diante dos fatos o adolescente foi encaminhado ao PPA – Posto de Pronto Atendimento onde passou por exames clínicos e ficou comprovado que o mesmo não possuía nenhuma lesão ou escoriações pelo corpo.

Após a constatação o adolescente foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária onde o delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos e determinou que o adolescente fosse apreendido ficando à disposição da justiça.