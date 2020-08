Adriano Almeida trabalha a divulgação da música “Neguinha”

Mesmo diante de toda a dificuldade que o cenário artístico está atualmente passando, como a proibição de shows, e as gravações de clipes com um número maior de colaboradores, causado pela pandemia do coronavírus, ainda assim os artistas têm tentado se movimentar respeitando todos os protocolos das autoridades de saúde para seguir produzindo suas músicas e divulgando seus trabalhos.

Neste mês de agosto, o cantor Adriano Almeida lançou, no Youtube, a música “Neguinha”. O single é uma composição João Victor Gomes, Mateus Neve, Gustavo Imbiriba, Aislan Alves e Neudir Lima. A faixa faz parte do EP “Meu Mundo” e já está disponível em todas as plataformas de distribuição digital. Gabriel Pascoal é quem assina a produção musical do projeto.

Neguinha:

https://www.youtube.com/watch?v=meR9JeGyzig

“Neguinha” ganhou um clipe com imagens captadas no estúdio ClapMe, em São Paulo/SP. A direção de vídeo ficou a cargo de Paolo Martinelli. Além de “Neguinha”, “Ninguém precisa saber” e “Meu mundo”, a faixa “Azar”, que será divulgado ainda neste ano, compõe o EP.

O EP “Meu Mundo” é o segundo projeto lançado por Adriano Almeida. O primeiro trabalho da sua carreira foi o DVD “Da Minha Vida Pra Sua”, gravado, em 2018, no Sítio Lagoa Bonita na cidade de Engenheiro Coelho, interior do Estado de São Paulo. O projeto intimista reuniu seis canções inéditas e duas regravações.

ADRIANO ALMEIDA

Natural da cidade de Goiânia/GO, considerada o berço da música sertaneja, Adriano Almeida passou toda a sua infância em Iporá, município do interior do Estado de Goiás. Depois, voltou para Goiânia, onde viveu sua adolescência, até mudar-se para o Rio de Janeiro/RJ onde foi estudar. Atualmente reside em São Paulo/SP.

A música sertaneja está em seu DNA. Além de interprete e compositor, Adriano Almeida toca violão e viola. Ele é grande admirador de artistas como Bruno & Marrone, Matogrosso & Mathias, Leandro & Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano, Jorge & Mateus e Gusttavo Lima.