Aegea SP promoveu workshop ‘Fornecedores além da conta!’

Objetivo do encontro também foi apresentar aos fornecedores das três unidades – Mirante, Águas de Matão e Águas de Holambra, a cultura Aegea para a segurança

Um encontro com fornecedores das três unidades que integram a Aegea SP – Mirante, Águas de Matão e Águas de Holambra, para compartilhar informações que vão qualificar a prestação de serviços, tirar dúvidas, além de intensificar o networking. Essa foi o objetivo do 1º Workshop Fornecedores além da conta, que aconteceu na semana passada em Piracicaba. Também fez parte do evento a apresentação da cultura e conduta de Saúde e Segurança esperada pela Aegea Saneamento.

Uma parte essencial dessa cultura são as Regras de Ouro de Segurança, alinhadas aos talentos e comportamentos desejados da Aegea. As regras buscam direcionar os funcionários quanto as práticas seguras dos altos riscos associados às atividades envolvidas no dia a dia das operações da companhia, abrangendo todas as suas unidades.

“As regras de ouro não substituem o sistema de gestão, as políticas, os programas de treinamento de segurança, procedimentos operacionais ou instruções de trabalho. As regras de Ouro direcionam quanto as práticas seguras nas atividades de alto risco da companhia, sendo a base obrigatória de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais”, afirma o coordenador de EHS da Aegea SP, Eslley dos Santos Ribeiro.

Com a definição das regras de ouro, foram englobados os principais riscos e processos de gestão que todos os colaboradores, diretos e contratados, independentemente do cargo, empresa ou função, devem ter em mente e zelar a todo instante. Elas são invioláveis e inegociáveis, por isso a importância de que todos os fornecedores as conheçam.

Segundo o coordenador administrativo da Aegea SP, Clayton Rovai, além da cultura de segurança, os presentes também conheceram mais a Aegea Saneamento, sua abrangência e importância no saneamento brasileiro. “Pudemos mostrar ainda vários setores e áreas. Esse primeiro encontro foi muito positivo e pretendemos realizar outros desse tipo”, diz.

Além disso, Clayton explica que um dos pontos focais do encontro foi enfatizar a gestão de terceiros, através da plataforma Sertras, com o intuito de gerenciar dos documentos de saúde, segurança, meio ambiente e trabalhistas dos fornecedores parceiros da Aegea.

CONHEÇA AS 10 REGRAS DE OURO DE SEGURANÇA

1ª Regra: Trabalho em Altura

2ª Regra: Espaço Confinado

3ª Regra: Movimentação de Cargas

4ª Regra de Ouro: Serviços de Escavação

5ª Regra de Ouro: Bloqueio, Identificação de Zero Energia

6ª Regra de Ouro: Veículos e Equipamentos Móveis

7ª Regra de Ouro: Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva

8ª Regra de Ouro: Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho

9ª Regra de Ouro: Comunicação de acidentes e condição insegura

10 ª Regra de Ouro: Direito de Recusa

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em mais de 505 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br