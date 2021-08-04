AGOSTO CHEGA CHEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM JAGUARIÚNA
— 1ª SEMANA —
DIA 5 – 19:30 – CINEMA – FILME “FROZEN II” – CLASSIFICAÇÃO LIVRE.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 6 – 19:30 – CINEMA – FILME “AVES DE RAPINA – ARLEQUINA E SUA EMANCIPAÇÃO FANTABULOSA” ( CLASSIFICAÇÃO 16 ANOS).
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 7 – 10h – WORKSHOP DE SAPATEADO COM ANA LAURA ULIANA.
LOCAL: UNIDADE ESCOLA DAS ARTES DO PARQUE LUIZ BARBOSA.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. (19) 3867-4223.
DIA 8 – 19:30 – HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA COM PROFESSORES DA ESCOLA DAS ARTES.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
— 2ª SEMANA —
DIA 12 – 19:30 – CINEMA – FILME “SOUL” – CLASSIFICAÇÃO LIVRE.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 13 – 19:30 – CINEMA – FILME “MULHER MARAVILHA 1984” – CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 14 – 19:30 – BANDA “DINAMITE CREW” COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO DJ DANILO AMÂNCIO.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 15 – 10:00 – WORKSHOP – LYRICAL JAZZ COM O PROFESSOR MARCELO SANTOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. (19) 3867-4223.
— 3ª SEMANA —
DIA 19 – 19:30 – CINEMA – FILME “MINHA MÃE É UMA PEÇA 3” – CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 20 – 19:30 – CINEMA – FILME “VINGADORES ULTIMATO” – CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 21 – 15:00 – WORKSHOP DE BATERIA – RAMON MONTAGNER.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. (19) 3867-4223.
DIA 22 – 16:00 – TEATRO INFANTIL – “A BELA ADORMECIDA” – CIA SANTA
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
— 4ª SEMANA —
DIA 26 – 19:30 – CINEMA – FILME “SONIC O FILME” – CLASSIFICAÇÃO LIVRE.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 27 – 19:30 – CINEMA – FILME “VELOZES E FURIOSOS 8” – CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 28 – 19:30 – WORKSHOP INTERPRETAÇÃO PARA CANÇÃO NO TEATRO MUSICAL – COM O PROFESSOR ANDRÉ CHECCHIA.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. (19) 3867-4223.
DIA 29 – 10:00 – BANDA MOSAICO BRASILEIRO.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.