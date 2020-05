Agricultura e Indústria são destaques na economia Coelhense

A cidade, que nasceu em meados de 1910 e que teve a emancipação política há apenas 29 anos, se desenvolveu principalmente nas áreas agrícola e industrial. De acordo com dados do site da Prefeitura de Engenheiro Coelho, a cidade apresenta uma das maiores taxas de crescimento populacional da Região Metropolitana de Campinas -RMC – 19.497 habitantes, sendo que o índice de alfabetização é de 82,89%. A cidade possui uma área de 109,941 km².

A economia do município é a agricultura e indústria, destacando-se a produção de laranja, de cana-de-açúcar, mandioca, hortaliças, entre outros. Com relação a educação, a cidade se destaca pela presença do Centro Universitário Adventista de São Paulo- Unasp, que é o maior internato do mundo e que dispõe de diversos cursos superiores, ensino básico e médio.