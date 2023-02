Água: é nossa responsabilidade cuidar

Um dos maiores orgulhos dos colaboradores da concessionária Águas de Holambra é saber que o trabalho que executam muda a vida das pessoas, leva saúde e dignidade à população, contribui inclusive para o desenvolvimento do município. Com tecnologia de ponta e profissionais especializados, a concessionária Águas de Holambra atua com o comprometimento de quem sabe que da água potável depende a saúde da população que vive em Holambra.

“Por isso, a água distribuída pela Águas de Holambra passa por rígido controle de qualidade e potabilidade. São testes diários de controle de uma série de fatores que precisam estar dentro dos padrões regidos por Legislação específica”, afirma o coordenador de Operações e Serviços da concessionária, Alan Pedra.

Você sabia que mais de 70% do corpo humano é composto por água? Pois é, a água ajuda a hidratar, a levar os nutrientes – como oxigênio e sais minerais até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. Animais, plantas e outros seres vivos utilizam essa substância por meio da ingestão ou ainda absorção. Por ser um bem valioso, a água potável merece atenção de cada um de nós. “Cada pessoa deve ser responsável pelo uso consciente e por não poluir nenhum corpo hídrico. Fazer a nossa parte é garantir qualidade de vida para a nossa geração e para as gerações futuras”, comenta Alan.

E de que maneira podemos fazer a nossa parte, além de evitar o desperdício da água?

Recicle. Recicle todos os materiais que puder. “Dessa forma, eliminamos um grave problema no Brasil que envolve o lixo”, diz Alan. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil havia aproximadamente 3.200 lixões; em 2022, mais de 800 foram fechados, mesmo assim, o número ainda é grande. Quanto mais lixo, maior o risco de contaminação do solo. “Por isso, a preservação da água passa pela gestão adequada dos resíduos sólidos”, afirma.

Mantenha as matas ciliares. Como o próprio nome sugere, a mata ciliar funciona como cílios, que protegem os cursos d’água, evitando a erosão, a degradação e a contaminação da água. “O manejo adequado de florestas e matas também preserva a nossa água”, finaliza o coordenador