Câmara de Jaguariúna encerra semestre com aprovação de projetos voltados à saúde e causa animal

A Câmara Municipal entra de recesso após a última audiência e só retorna em agosto. Foto: reprodução

Sessão marcou o início do recesso parlamentar, que segue até o fim de julho. Atividades legislativas retornam no dia 5 de agosto.

A Câmara Municipal de Jaguariúna realizou, na última terça-feira (17), sua 15ª Sessão Ordinária de 2025, a última antes do recesso parlamentar de julho. A reunião foi marcada pela aprovação de dois projetos de lei do Executivo voltados à valorização da categoria da enfermagem e à atualização da legislação sobre direitos dos animais no município.

O primeiro projeto aprovado (PL n.º 038/25) altera a Lei n.º 2.904/2023 e autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros da União para garantir o cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem em Jaguariúna. A medida assegura a assistência financeira complementar prevista em âmbito federal.

Já o segundo projeto (PL n.º 057/25) modifica a Lei n.º 2.938/2023, que institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais (CMPDDAJ) e o respectivo fundo municipal. A principal mudança, solicitada pela Secretaria de Saúde, visa facilitar a participação de protetores independentes, retirando a exigência de cadastro prévio na Prefeitura. A alteração foi destacada pela vereadora Priscila Adabo (PP), que defendeu o aprimoramento da legislação e apresentou, junto com a vereadora Ana Paula Savioli (PODEMOS), uma emenda modificativa para ampliar a participação da sociedade civil e incluir a Câmara entre os membros do conselho.

Durante a discussão, uma munícipe presente na sessão chegou a declarar que a mudança “acata uma decisão do Ministério Público”, o que, segundo ela, “não se trata de bondade”. A identidade da munícipe não havia sido confirmada até o fechamento desta matéria.

Além dos projetos aprovados, os vereadores apresentaram requerimentos e indicações. Geruza Reis (PP) agradeceu à Secretaria de Saúde por atender sua solicitação de levar atendimento médico quinzenal à Associação Carlos Gomes, facilitando a renovação de receitas de idosos atendidos pelo projeto Raízes da Vida. Ela também sugeriu a criação do programa “Bolsa Artista”, para apoiar jovens talentos da Escola das Artes que vêm se destacando em competições nacionais e internacionais, como a bailarina Júlia Santos, de apenas 9 anos.

A vereadora Ana Paula Espina (PODEMOS) usou a tribuna para manifestar preocupação com uma possível expansão da Zona Azul para áreas próximas ao Hospital Municipal e à UPA. Ela informou que, segundo a secretária de Mobilidade Urbana, não há previsão para isso e qualquer mudança será discutida em audiência pública. “Meu voto será contrário se houver qualquer tipo de expansão que prejudique a população”, declarou.

Rafael Blanco (CIDADANIA) elogiou a realização do evento da Cavalaria Antoniana, ressaltando a integração entre as secretarias municipais para garantir organização, limpeza e segurança. Ele apresentou uma moção de congratulações ao prefeito e às equipes envolvidas.

No encerramento da sessão, a vereadora Graça Albaran (PSD) fez um discurso de reflexão sobre os seis primeiros meses de mandato. Ela convidou a população a acompanhar o trabalho da Câmara e destacou a importância de avaliar as ações realizadas pelos parlamentares. “Após o recesso, voltarei com novas propostas e, talvez, novos posicionamentos”, afirmou.

Ao final, o presidente da Câmara comunicou que a Casa entra em recesso parlamentar de 1º a 31 de julho, conforme o artigo 133 do Regimento Interno. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de agosto, uma terça-feira, com início às 18h30.