Pedreira Sedia Etapa do Circuito Cidades Paulistas com Corridas e Caminhada

Evento gratuito reuniu dois mil participantes em provas de 5 e 10 km e caminhada de 5 km

O Circuito Cidades Paulistas teve provas de 5 e 10 km nas proximidades do Estádio Municipal Wanderley José Vicentini de Pedreira

No domingo, 1º de junho, dois mil corredores e caminhantes se reuniram nas proximidades do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, em Pedreira, para mais uma etapa do Circuito Cidades Paulistas, evento gratuito que contou com corridas de 5 e 10 km, além de uma caminhada de 5 km.

A gratuidade da participação é viabilizada por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas patrocinarem projetos esportivos com a destinação de parte dos impostos devidos. A etapa Pedreira do Circuito Cidades Paulistas 2025 teve patrocínio das empresas Bispharma, CBP, Feira da Borracha, Leva e PPC Santana.

Os participantes começaram a chegar ao local do evento por volta das 6h30, horário em que teve início uma sessão de alongamento e aquecimento com um profissional de educação física. A largada de todas as distâncias aconteceu às 7 horas, em percursos 100% asfaltados pelas ruas do entorno do Estádio Municipal Wanderley José Vicentini.

O sol e a temperatura de 12ºC animaram as pessoas a saírem de casa para correr e caminhar. “É sempre bom pegar um domingo como esse para correr em um evento bem organizado. Vim com a minha filha Talita e demos o nosso melhor nos 5 km”, comenta Daniel Nogueira, que veio de Morungaba.

Quem também fez os 5 km e sofreu um pouco foi Cláudio Ricardo. “Foi um percurso com algumas subidas e, como estou me recuperando de uma gripe, achei a prova meio complicada”, comenta o representante de Paulínia. “Mas gostei da animação da galera e do clima, que ajudou”, completa.

A vitória nos 10 km entre os homens foi de Sebastião Donizete Vida com o tempo de 37min52, seguido por Odair Johann (38min32) e Josiclei de Oliveira (39min01), enquanto entre as mulheres a vitória foi de Marina Malachias com o tempo de 42min01, seguida por Betania de Oliveira Luz (42min21) e Maria Silvana de Almeida (49min29).

“Fazia muito tempo que eu não corria as provas do Circuito Cidades Paulistas, que eu tanto admiro, e mais uma vez foi uma organização impecável”, comenta Marina, campeã dos 10 km. “O percurso foi desafiador, então parabenizo a todos que saíram do sofá para correr nessa manhã linda, afinal corrida é saúde”.

Já nos 5 km entre os homens, Felipe Vilhena foi o melhor com 15min54, seguido por Clovisma Rodrigues (16min12) e Felipe Gabriel Ferreira da Silva (16min29), enquanto entre as mulheres a vitória foi de Ana Paula Moretti com o tempo de 21min09, seguida por Joice Lima (22min01) e Laura Dalri (22min34).