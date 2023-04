Águas de Holambra lança animação sobre uso correto da rede de esgoto

O uso correto da rede coletora de esgoto é tema frequente de várias campanhas realizadas pela Águas de Holambra. No sentido de apresentar o assunto de maneira bem didática, a concessionária acaba de lançar nas redes sociais uma animação sobre o tema. Clique aqui e assista no Instagram.

De acordo com o gerente de Operações da concessionária, Rodrigo Leitão, o descarte de objetos no vaso sanitário, pias e ralos de cozinha e banheiros ainda ocorrem em quantidade significativa. O uso incorreto da rede é a principal causa de entupimentos, que acabam causando problemas tanto nos imóveis quanto ao meio ambiente.

Quando a rede entope e o esgoto não passa pela tubulação, ocorrem os extravasamentos, geralmente pelos PVs (poços de visita). É aí que entram as equipes de serviços, que fazem a desobstrução da rede. E o que eles encontram? Rodrigo nos conta: “Retiramos desde fio dental até fraldas descartáveis, passando por papel higiênico, absorventes, preservativos, estopa, além de muito cabelo. Por isso as campanhas de conscientização são tão importantes”.

DE OLHO NO ÓLEO

A Águas de Holambra também conta com o programa De Olho no Óleo, capitaneado pela área de Responsabilidade Social, para conscientização também do descarte correto do óleo de cozinha usado. “Pode parecer inofensivo, mas descartar o óleo usado na pia da cozinha é um dos principais desafios enfrentados na área de saneamento. A prática, que muitas vezes é adotada como uma solução rápida para eliminar o resíduo, implica em danos ambientais, além de ser prejudicial ao bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário”, afirma Rodrigo. Isso porque a água e o óleo não se misturam e, ao percorrer a tubulação, o óleo forma uma placa sólida de gordura que vai se acumulando entre as ‘paredes’ da tubulação e, consequentemente, obstrui a passagem inviabilizando a vazão do esgoto pela rede coletora.

ANIMAÇÃO

