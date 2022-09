Águas de Holambra orienta população para temporada de chuvas

A temporada de chuvas está começando, período em que há maior

registro nos casos de diagnóstico de conexões irregulares, quando a

rede que coleta água de chuva está interligada à rede de esgoto. De

acordo com o coordenador de Operações e Serviços da Águas de

Holambra, Alan Pedra, em dias de chuva há um aumento de solicitações

por problemas causados pela ocorrência de ligações de águas pluviais

na rede de esgoto.

“As redes coletoras de esgoto são dimensionadas para receber

exclusivamente efluentes, que são resíduos líquidos provenientes de

diversas atividades que utilizam água em áreas como cozinha e

sanitários, sendo que toda água de chuva deve ser destinada às guias

e bocas de lobo (bueiro), que são projetadas para esse volume que,

aliás, é muito maior que o de esgoto”, afirma Alan.

Esses eventos ocorrem porque a tubulação que recebe a água de chuva,

que coleta também a água dos ralos dos quintais e das garagens, está

interligada à rede coletora de esgoto. “Dessa forma, a rede de esgoto

recebe também grande quantidade de terra, pedras e poeira. Como a rede

de esgoto não é projetada para receber esse volume de materiais,

ocorrem os entupimentos e até o retorno de esgoto dentro das

residências. Infelizmente, nesse período retiramos uma grande

quantidade de lixo das tubulações, por isso é de suma importância

que a população verifique as instalações do imóvel”, diz Alan.

A Águas de Holambra lembra que a ligação correta da água pluvial e

da rede coletora de esgoto na residência evita transtornos, além de

prejuízos.

Fique atento:

– A água de chuva não pode estar ligada à rede de esgoto. Esta

prática causa transtornos e prejuízos, pois provoca entupimento,

rompimento de tubulação e transbordamento de esgoto nas ruas ou dentro

do imóvel;

– As águas de chuva devem ser conduzidas para as sarjetas, de onde vão

para as bocas de lobo e seguem seu trajeto para córregos, ribeirões e

rios;

– Para verificar se as instalações de sua residência estão corretas,

basta jogar um pouco de corante no ralo do quintal de seu imóvel. Se a

água colorida chegar até a sarjeta, significa que a ligação está

correta;

– Para regularizar as instalações, tanto da ligação da rede de

esgoto do imóvel ou para deslacrar a caixa de inspeção, é preciso

contatar o serviço de um pedreiro de sua confiança.

USO CORRETO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

Alan Pedra lembra ainda que a rede coletora de esgoto – pias, ralos e

vasos sanitários, não deve ser utilizada para descarte de óleo de

cozinha usado e gorduras em geral, papel higiênico, cotonetes,

preservativos, absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, fios de

cabelo, peças íntimas, entre outros objetos. “Usando a rede de forma

correta, todo o sistema de esgotamento sanitário funciona de maneira

positiva e em prol da saúde de todos. É uma responsabilidade de todos

nós”, finaliza.

Ude Valentini

Comunicação / Resp. Social

+55 19 97407-1056

Rua Treze de Maio, 1816

CEP 13.419-270 – Alto

Piracicaba/SP

http://www.aegea.com.br [1]