Águas de Holambra promove campanha de vacinação contra a Influenza

A concessionária Águas de Holambra realizou, a campanha de vacinação contra a gripe provocada pelo vírus Influenza. A atividade aconteceu nesta quarta-feira (31), em uma operação que respeitou todos os procedimentos de biossegurança à Covid-19.

Promovida pelas áreas de EHS (Environment, Health and Safety), Recursos Humanos e Responsabilidade Social, a ação teve como foco imunizar todo o quadro funcional da concessionária, sobretudo os profissionais que atuam nas áreas técnicas como: Eletromecânica, Serviços e Operações, que exercem atividades em ambientes externos.

Além disso, a medida foi antecipada em relação aos anos anteriores, tendo em vista o avanço dos casos da Covid-19. Em apenas um dia de campanha, praticamente todos os colaboradores receberam a vacina.

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos, Edivana Sabino, a antecipação da ação foi uma medida cautelar adotada pela concessionária a fim de resguardar a saúde do colaborador.

“Garantir a imunização de todos os colaboradores neste período é indispensável. Por isso, planejamos uma operação diferente, que teve como foco o respeito aos protocolos de biossegurança do Coronavírus. Sabemos que a vacina não tem eficácia contra a Covid-19, porém, contribui com o fortalecimento do sistema imunológico do organismo e evita a propagação em massa de outros tipos de vírus, o que configura mais saúde para os colaboradores”, explica a coordenadora.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a vacinação não tem eficácia contra a Covid-19, porém ajuda a diferenciar o diagnóstico uma vez que os sintomas são parecidos. Além disso, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

“O colaborador é o bem mais precioso da empresa e garantir que ele desempenhe suas atividades em condições seguras é a nossa principal preocupação, especialmente, por estarmos em uma área considerada serviço essencial. Desta forma, ao imunizarmos o colaborador, estamos garantindo a continuidade dos serviços com eficiência e evitando que o profissional esteja exposto a algum risco”, afirma Edivana.