Águas de Holambra recebe Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, a Águas de Holambra recebeu o Prêmio

Lugares Incríveis para Trabalhar, motivo de grande orgulho para a

empresa. O prêmio, uma iniciativa da UOL e da Fundação Instituto de

Administração (FIA), foi divulgado nesta sexta-feira (09).

Essa vitória só foi possível porque a concessionária conta com

profissionais além da conta. São conquistas importantes para o

município e a Águas de Holambra se orgulha de contribuir com esse

progresso. “O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar 2022 é fruto da

dedicação dos nossos talentos. Participamos da seleção pela primeira

vez no ano passado e, agora, conquistamos novamente”, afirmou a diretora

presidente da Águas de Holambra, Silvia Leticia Tesseroli.

Silvia lembra que a premiação reconhece empresas brasileiras com os

mais altos níveis de satisfação entre seus colaboradores. Os

vencedores são definidos a partir dos resultados da pesquisa FIA

Employee Experience (FEEx). “É uma grande honra estar entre as 100

melhores empresas para trabalhar no país. Esse reconhecimento é

importantíssimo porque o prêmio é fruto de como os nossos

colaboradores percebem o ambiente de trabalho e isso reflete diretamente

na forma como servimos a sociedade. O time conta com diversos talentos,

que constroem o ambiente de pertencimento, de colaboração e de

serviço. Somos embaixadores da saúde, trabalhando em prol do bem-estar

e da qualidade de vida da população piracicabana, além de termos a

preservação ambiental como parte da nossa essência, pois nossa

natureza movimenta a vida”, afirma.

Para o diretor executivo da Águas de Holambra, Luiz Henrique Nobrega,

cada colaborador é um elo importante da engrenagem que movimenta a

empresa. A partir do momento que o colaborador se sente parte desta

engrenagem, ele passa executar o seu melhor, trazendo um ambiente mais

produtivo, com soluções inteligentes e de muita satisfação por

aquilo que ele produz.

“Em Holambra, nosso desafio é manter a excelência operacional, com o

nosso time engajado, o que mostrou o prêmio recém conquistado. Temos

motivos para comemorar e acreditar que continuaremos a trazer para

Holambra, além da melhor tecnologia aplicada ao saneamento básico, um

time com o firme propósito de entregar um serviço de excelência. Por

fim, tudo isto nos enche de orgulho pois vai além do saneamento

básico, é social, é dignidade, saúde e qualidade de vida para as

pessoas”, finaliza Luiz.

